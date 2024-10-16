Palo Alto Networks 透過 AI 驅動的網路安全加速 5G

眾所周知，人工智慧（AI）、機器學習（ML）和雲端原生範式的融合以及5G的出現，迎來了歷史上的一個轉型時刻。這一充滿變革的時代為各種規模的企業帶來前所未有的機遇，大大加快業務模式的發展。這就是為什麼樂於看到越來越多的企業採用5G專網。

5G對於釋放新興技術的全部潛力越來越重要，其好處延伸到各個產業。例如，配備AI增強可穿戴裝置連線到5G專網的員工，可以即時檢測危險氣體，並利用連線的資料來改善自身健康。對工廠來說，5G驅動的機器人可以輕鬆處理製造廠、倉庫、採礦作業和能源設施中的各種任務，使工人們能專注於其他工作。

雖然5G專網有望大幅提升效率，但保護5G專網的安全對於各種規模的企業都是一項挑戰。這是因為網路架構與設備、網路和服務（即IT、OT和IoT）的連結越多，其複雜性（和有效性）就越高，進而增加攻擊面，產生新的威脅載體。這就需要企業部署能夠提供整體解決方案的新型端到端安全管理系統。

Palo Alto Networks為5G提供企業級安全的關鍵在於採用具有全面、情境豐富可視性的端到端零信任方法。要想實現真正的數位化轉型，還需要一個強大的跨平台生態系統，透過綜合全面的解決方案和合作夥伴的創新整合，確保強大的5G安全性。為此，必須展開跨產業合作，將Palo Alto Networks的安全平台與可信賴的5G合作夥伴進行整合，實現真正的數位轉型需要整個生態系統的共同努力。

這就是Palo Alto Networks與5G專網合作夥伴聯合推出5G專網安全解決方案和服務的原因。全球生態系統合作夥伴協助Palo Alto Networks提供整合式5G企業解決方案，可在整體產品中輕鬆進行部署、管理和安全。透過合作，將為您的5G專網轉型過程化繁為簡，協助企業充分發揮潛力。

下面的幾個例子展現了Palo Alto Networks如何透過合作夥伴生態系統保護5G專網免受網路攻擊：