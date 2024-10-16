Palo Alto Networks 透過 AI 驅動的網路安全加速 5G

眾所周知，人工智慧（AI）、機器學習（ML）和雲端原生範式的融合以及5G的出現，迎來了歷史上的一個轉型時刻。這一充滿變革的時代為各種規模的企業帶來前所未有的機遇，大大加快業務模式的發展。這就是為什麼樂於看到越來越多的企業採用5G專網。
5G對於釋放新興技術的全部潛力越來越重要，其好處延伸到各個產業。例如，配備AI增強可穿戴裝置連線到5G專網的員工，可以即時檢測危險氣體，並利用連線的資料來改善自身健康。對工廠來說，5G驅動的機器人可以輕鬆處理製造廠、倉庫、採礦作業和能源設施中的各種任務，使工人們能專注於其他工作。
雖然5G專網有望大幅提升效率，但保護5G專網的安全對於各種規模的企業都是一項挑戰。這是因為網路架構與設備、網路和服務（即IT、OT和IoT）的連結越多，其複雜性（和有效性）就越高，進而增加攻擊面，產生新的威脅載體。這就需要企業部署能夠提供整體解決方案的新型端到端安全管理系統。
Palo Alto Networks為5G提供企業級安全的關鍵在於採用具有全面、情境豐富可視性的端到端零信任方法。要想實現真正的數位化轉型，還需要一個強大的跨平台生態系統，透過綜合全面的解決方案和合作夥伴的創新整合，確保強大的5G安全性。為此，必須展開跨產業合作，將Palo Alto Networks的安全平台與可信賴的5G合作夥伴進行整合，實現真正的數位轉型需要整個生態系統的共同努力。
這就是Palo Alto Networks與5G專網合作夥伴聯合推出5G專網安全解決方案和服務的原因。全球生態系統合作夥伴協助Palo Alto Networks提供整合式5G企業解決方案，可在整體產品中輕鬆進行部署、管理和安全。透過合作，將為您的5G專網轉型過程化繁為簡，協助企業充分發揮潛力。
下面的幾個例子展現了Palo Alto Networks如何透過合作夥伴生態系統保護5G專網免受網路攻擊：
- ：Palo Alto Networks與專為企業提供安全5G-LAN解決方案的創新公司Celona建立合作關係，將零信任安全擴展到4G和5G無線專網。這一獨家整合能夠為透過5G蜂窩專網基礎設施連接的企業設備提供全面的可視性和安全存取。這次合作還透過Palo Alto Networks的網路安全平台、企業物聯網安全和Cortex XSOAR，為企業客戶實現了端到端零信任安全，尤其是工業領域的企業客戶。這些解決方案為在5G專網上運行的物聯網和OT設備帶來了全面的可視性以及策略執行、威脅檢測和修復功能。
- ：與NVIDIA合作創建一個可擴展的5G專網安全解決方案，可確保AI驅動的應用程式在速度、延遲、安全性和效率方面都能達到最佳化。Palo Alto Networks的智慧流量卸載（ITO）解決方案透過NVIDIA BlueField資料處理單元（DPU），加速自身VM系列下一代虛擬防火牆（NGFW），在大幅提升威脅檢測量，同時顯著降低基礎設施成本。Palo Alto Networks即將推出的5G安全閘道解決方案，可加密眾多互聯網設備與資料中心網路之間的流量，實現大規模的安全性。NVIDIA技術可加速Palo Alto Networks P5G生態系統解決方案，協助現代企業建立快速、安全且AI就緒的5G專網基礎設施。
- ：與NETSCOUT 攜手合作，確保端到端服務的可視性，這對於保障客戶體驗至關重要，同時還能從設備和終端用戶行為中盈利。如今，已經將Cortex、NGFW和Panorama解決方案進行了多項整合，以滿足企業和服務供應商客戶的需求。將繼續共同開發整合功能，讓Palo Alto Networks解決方案擁有更佳的可視性，以支援5G和P5G（Private 5G）產品。
- ：與NTT DATA長期合作，NTT DATA提供完整的技術堆疊、網路基礎設施能力，以及值得信賴的IT諮詢和全球系統整合服務，協助企業快速輕鬆地部署、管理和保護其5G專網。
- ：與Druid Software核心網路平台Raemis的整合，為客戶提供更高的安全防護、無與倫比的可視性、政策執行、行動用戶控制以及對連接5G和P5G網路的所有IoT和用戶設備的威脅偵測。
- ：與Ataya的整合解決從5G網路特定場景到進階威脅偵測情境等各種安全問題，並利用裝置智慧最佳化零信任態勢。網路團隊可以跨不同的存取技術（包括 5G專網和傳統連接基礎設施）之間建立單一網路結構。安全團隊可將單一安全解決方案擴展到整個混合存取技術網路，實現真正的零信任安全。