TXOne Networks 新一代 Edge 系列工控網路防護方案

TXOne Networks（睿控網安）發表Edge系列網路防護裝置V2.1版，專為保護工控流程與基礎架構且不干擾營運而設計。此次更新提升了網路的韌性及適應力，更廣泛地支援跨領域的工業環境。

TXOne Networks執行長劉榮太表示，Edge系列專為應對OT網路的複雜性而設計，這是傳統IT解決方案無法達成的。隨著Edge V2.1的推出，在軟硬體層面同步擴展了Edge產品線的防護範圍，針對OT環境的特有挑戰，提供既能維持高效生產力又能保障運營的網路資安防護。這次的更新再次驗證對市場的承諾，透過功能強大且全面的軟硬體解決方案，滿足當前產業的即時資安需求，並與時俱進隨著工控環境的自動化與智能化逐步升級。

TXOne Networks與製造商及關鍵基礎設施廠商合作，隨時守護著全球3,600多家企業機構。Edge V2.1版搭載各種專為不同環境與硬體需求而量身打造的機型，可完整應對高度集中到高度分散的網路佈建，並支援各種網路介面，具備各式不同的連接埠密度來保護1至48個網段分割。

Edge V2.1版簡化了安裝流程，加入AI技術，以資產為著眼點自動幫助組織完成網路資安設定，並提供持續性的流量檢查，將反應式的資安防護，化為主動式的防禦。再搭配虛擬修補、防毒功能，以及不斷優化的通訊協定過濾，提供具體實際的完整防護。

Edge解決方案現在已經與TXOne Networks的SageOne整合，其管理主控台新增了120項功能強化。新推出的「虛實整合系統偵測及回應」（Cyber-Physical System Detection and Response，CPSDR）網路功能進一步強化了OT網路的安全，現有的Edge用戶無須額外付費即可享有。藉由Edge V2.1的推出，TXOne Networks讓企業能隨時掌握新興威脅並發揮最佳的營運成效。