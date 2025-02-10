AI 帶來亮眼報酬：調查結果揭示金融業最新技術趨勢

金融服務業在使用人工智慧（AI）方面正邁入一個重要的里程碑，各大組織開始邁出測試與實驗的範疇，成功使用AI推動業務成果。

NVIDIA《金融服務業AI現況（State of AI in Financial Services）》年度調查報告顯示，金融機構已經整合自身在AI方面的各項作為，以專注在核心應用項目上，這標誌著AI能力與熟練程度大幅提升。

投資於AI的公司正在看到實質效益，包括增加營收和節省成本等。近七成的受訪者表示，AI已經帶來5%或以上的營收成長，其中營收成長幅度達10%至20%的受訪者比例更是大幅增加。此外，超過六成的受訪者表示AI已協助減少5%或以上的年度成本。近四分之一的受訪者正計劃使用AI創造新的商機和收入來源。

交易與投資組合最佳化是投資報酬率（ROI）最高的生成式AI使用案例，佔回應數量的25%，其次是客戶體驗與參與度，佔21%。這些數字突顯AI在改變關鍵業務領域和推動財務收益時，所帶來可衡量的實際效益。

半數管理層的受訪者表示，已經部署了第一個生成式AI服務或應用，另有28%的受訪者計劃在未來六個月內部署。回覆缺乏AI預算的受訪者人數減少了五成，這顯示對於AI開發與資源分配的投入程度日益增加。

與早期探索AI相關的挑戰同樣在減少。調查顯示，回答有資料問題和隱私疑慮的公司數量減少，對於模型訓練資料不足的疑慮也降低。這些改善反映出業界的專業知識與資料管理實務正在不斷增加。

隨著金融服務公司分配預算並更加擅長管理資料，可以更好地利用AI來提高跨業務單位的營運效率、安全性和進行創新。

繼資料分析之後，生成式AI已經成為金融服務業裡第二大宗的AI工作負載。這項技術的應用範圍已大幅擴展，從提升客戶體驗到最佳化交易和投資組合管理。

值得注意的是，生成式AI在客戶體驗方面的應用，特別是透過聊天機器人和虛擬助理，數量增加了一倍以上，從25%上升到60%。這樣大幅成長的趨勢是基於生成式AI技術的可用性、成本效率和可擴展性不斷提高，能夠驅動更複雜、更精準的數位助理，從而提升客戶互動情況。

半數以上受訪的金融專業人員現正使用生成式AI技術，以提高處理文件和產生報告等重要工作的速度和準確性。

金融機構也準備好從代理型AI中受惠，代理型AI系統是指利用各種來源的大量資料，並使用複雜的推理流程自主解決複雜的多步驟問題。銀行和資產管理公司可以使用代理型AI系統來加強管理風險、自動化合規流程、最佳化投資策略，還有提供個人化的客戶服務。

在意識到AI的轉型潛力後，企業正積極採取措施，透過與雲端服務供應商合作或是在地端建立AI工廠，這些AI工廠是專門打造的加速運算平台，配備全端的AI軟體。企業在策略上特別鎖定實施高價值的AI使用案例，這對於提升客戶服務、增加收入與降低成本來說至關重要。

企業利用先進的基礎設施和軟體，可以簡化AI模型的開發和部署，並在善加發揮代理型AI力量方面站穩腳步。

由於業界領導業者預測AI投資的投資報酬率至少為兩倍，因此金融機構仍有很大動力去實現其最高價值的AI使用案例，以推動效率和創新。