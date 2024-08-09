Solidigm 拓展 AI SSD 產品組合

Solidigm推出Solidigm D7-PS1010和D7-PS1030資料中心固態硬碟（SSD），是目前量產PCIe 5.0 SSD中速度最快的，適用於現代主流、混合以及寫入為主工作負載中的IO強度。

Solidigm策略規劃與行銷資深副總裁Greg Matson表示，經過精心設計的Solidigm D7-PS1010和D7-PS1030 SSD，能夠滿足通用伺服器、線上交易處理（OLTP）、伺服器儲存裝置、決策支援系統和AI/ML等工作負載日益嚴苛的IO需求。在這個功耗錙銖必較的世界，這些SSD將是PCI 5.0的傑作，不僅提供領先的全面效能，能源效率相較其它製造商同類型SSD可節省高達70％。

最新的Solidigm SSD具備E3.S和U.2外型規格，提供一系列容量和耐用度選擇，是Solidigm AI儲存產品組合的強力延伸。

Solidigm D7-PS1010為一款標準耐用度（SE）SSD，擁有1.92TB、3.84TB、7.68TB和15.36TB等容量。在5年內，SE型號提供1.0次的每日寫入總量（DWPD），並擁有可觀的最大生命週期寫入∕抹除次數，15.36TB版本的寫入量為28PB（PBW）。用於伺服器的儲存解決方案中，D7-PS1010相較類似規格的SSD，可加速循序寫入吞吐量達37％4。該款SSD在效能與容量間達到平衡，是各主流應用的理想之選。

Solidigm D7-PS1030為一款中等耐用度（ME）SSD，擁有1.6TB、3.2TB、6.4TB和12.8TB等容量，其中12.8TB版本提供高達70 PBW。將D7-PS1030安裝至AI工作負載的全快閃效能層級時，能夠協助克服傳統硬碟（HDD）效能、耐久性及可靠性的限制。D7-PS1030寫入效能為上一代Solidigm SSD的2倍以上5，特別適合需要寫入密集使用情境的作業，例如快取和檢查點（checkpointing）。

全新SSD專為AI資料傳輸的各個階段打造，在特定傳輸階段的吞吐量比同級SSD多出50％6。這些SSD能透過GPU Direct部署至GPU伺服器，或作為網路儲存伺服器中高效能全快閃層級的一部份，藉此支援效能較低的HDD。

Solidigm市場開發總監Ace Stryker表示，隨著AI工作負載不斷激增，儲存效能變得十分關鍵。Solidigm D7-PS1010和D7-PS1030對於AI相關企業而言是款顛覆業界的產品，能夠在AI傳輸的關鍵階段超越競爭對手。

這些SSD採取的方式包含資料錯誤零容忍測試、內建備援、強化斷電管理，以及在SSD生命週期內維持效能一致性的工程設計8，遠遠超越業界規格所需和一般實務。D7-PS1010和D7-PS1030 SSD符合全新OCP規範的散熱管理功能，以及全新安全功能（例如安全開機以及靜態資料保護與證實（attestation）），能夠安心地部署在雲端和企業使用情境。