Tools for Humanity 深化台灣合作　共築全球真人網絡

支持World協議與「真人驗證」（Proof of Human）技術的Tools for Humanity（TFH）於7月28日至29日在台北舉辦了兩場里程碑活動，匯集政府領袖、公民科技專家、開發者與新創創辦人，共同探討以隱私優先的「真人驗證」技術World ID，如何塑造台灣網路與數位創新的未來。

兩場活動展現TFH長期以台灣作為策略合作樞紐的承諾，攜手建立更具包容性、可信賴且以人為本的數位基礎建設。

Tools for Humanity產品長Tiago Sada表示，台灣在推動可信數位基礎建設方面具有獨特領導優勢。從公眾信任到開發者創新，在台灣看見驚人的動能，很榮幸能與台灣社群共同建構未來。

7月28日於TempoX舉辦的「World x Future of Internet Session for Society」，由TFH與台灣先進民主協會、BlockTempo共同主辦。活動聚焦AI時代最迫切的課題：如何證明網路上的參與者是真實且獨一無二的人類？

台灣國家通訊傳播委員會（NCC）前主委、台灣數位信任協會理事長詹婷怡在開幕致詞中強調，數位信任是數位經濟與社會的核心，但建立信任卻是最大的挑戰–尤其在AI崛起的時代。這正是成立數位信任協會的原因。非常感謝Tools for Humanity在推動保護隱私的數位身分技術方面所做的貢獻，並認同他們為創造人類更美好未來所付出的努力。

與會專家指出，台灣需制定《AI基本法》以確保數位平權、提升AI素養與公共安全，特別是因應AI生成內容衍生的詐騙、假訊息與犯罪。會中倡議推動國家級「可重複使用數位憑證」計畫，未來透過World ID整合，可簡化金融開戶、醫療服務與教育流程，避免重複身分驗證並提升使用者信任。

詹婷怡強調真人驗證與資料治理不再是選擇題，而是保護利害關係人權益、維繫社會價值不可或缺的必要措施。與會者包含台灣大學資訊網路與多媒體研究所兼任助理教授、立法委員葛如鈞，以及Turing Space執行長胡耀傑等各界代表。

緊接於7月29日，TFH與大東南亞領先新創加速器AppWorks合作舉辦「World x AppWorks：在AI時代為真人開發Mini Apps」（World x AppWorks: Building Mini Apps for Real Humans in the Age of AI）。活動聚焦開發者如何運用內建於World App的輕量級應用程式「Mini Apps」，結合真人驗證功能，打造遊戲、社群媒體、獎勵機制等真實應用場景。

TFH產品長Tiago Sada向開發者介紹World生態系願景，全球已有超過3,000萬用戶與10億次Mini App的使用量，開發者如今能夠為經過驗證的真人用戶，打造全球性的服務。這不僅能攔截機器人，更是開啟過去無法實現全新產品的可能性。現場亦展示World ID開發套件（IDKit）與MiniKit，協助開發者快速整合真人驗證、數位錢包與社交功能。

「在AI時代為真人開發Mini Apps」活動亮點是台灣本土Mini App案例的爐邊對談，該案例應用提供真人驗證的獎勵機制。介紹了World如何協助開發者串聯線上線下體驗，同時防止機器人或假帳戶的濫用。

本次活動還介紹了TFH對開發者的支持，其中包含「World Build加速器計畫」與「World Foundation的5,000萬美元補助計畫」，資助整合World ID或開發Mini Apps的潛力專案。

TFH在台灣的佈局正加速拓展。自2025年5月正式啟動後，World的Orb裝置驗證在台已達26處，這意味有23%台灣人口居住於驗證中心5公里範圍內。台灣強大的公民科技生態、頂尖開發者以及積極嘗試新技術的文化，使其成為建構真人網路的理想夥伴。