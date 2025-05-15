Dynabook 承載歷程榮光　續寫 AI 新里程

台灣玳能（Dynabook）舉辦Dynabook 40周年創新發表會，回顧自1985年推出全球首款膝上型電腦T1100以來，數十年來持續創新的精彩歷程。現場特別展出這款具劃時代意義的經典機種，同時也榮幸邀請到Dynabook株式會社社長覺道清文與海外事業部部長清田剛，遠從日本來台共襄盛舉。

Dynabook株式會社海外事業部部長清田剛，感性回顧從TOSHIBA時期到以dynabook之名重返市場、持續創新的心路歷程。他表示，從世界第一台膝上型電腦T1100誕生開始，我們走過技術革新的每一個關鍵時刻。即使經歷品牌轉型，dynabook始終沒有改變對品質、創新與使用者價值的堅持。能與台灣團隊站在這裡，共同見證40年來的創新與突破，未來將會繼續以開放與前瞻的精神，迎接AI時代，打造更多改變世界的產品。

dynabook首款Copilot+ PC - Portégé Z40L-N頂級商務筆電亮相，14吋輕薄機身重量僅950g，搭載最新Intel Lunar Lake處理器，專屬的AI晶片提供高達47 TOPS的AI運算效能，全面強化Windows Copilot系統中的AI加速功能。透過深度優化，Portégé Z40L-N協助用戶在寫作、設計、決策等多個領域提升效率，使工作流程更加順暢幫助用戶聚焦於核心優勢，輕鬆應對日常挑戰。

此外，dynabook亦同步推出多款自研AI應用軟體，進一步提升AI PC的智慧化體驗：

AI助手（dynabook Assistant）：內建AI支援，即使無須連網，也能進行翻譯、文章摘要、聊天、資料查詢等功能，提升辦公效率。

AI安全偵測系統：強化隱私與安全防護，確保數據安全。

AI耗能管理系統：智慧調配電力與運算資源，提升裝置效能與續航力。

透過這些AI驅動的創新技術，Dynabook讓AI PC不僅具備卓越效能、穩定性與安全性，更提供高度個人化的智慧體驗，為企業與專業人士打造未來辦公的最佳解決方案。

台灣玳能董事長陳侶德表示，40年來Dynabook以客戶需求導向為主，定位於Smart Office及Smart Factory應用場域，並以與第三方協作模式（設備商、系統整合商、系統開發商）提供從Device + Solution + Service的整體解決方案。因此，Dynabook持續推動AI PC的同時也拓展到XR眼鏡及相關配件，搭配現有的dynabook雲端視訊會議、能源管理、缺陷偵測等系統，再借助各類AI代理人的賦能，提供更全方位的AI解決方案。

自2018年推出全球首款搭載Windows 10 Pro的AR智慧眼鏡以來，dynabook再次突破創新，新上市的dynaEdge XR1智慧眼鏡結合高效運算、遠端協作、多視窗場景與AI應用支援，提供沉浸式智慧辦公與現場作業輔助，讓用戶在商務會議、教育培訓、倉儲物流、工程檢修等領域，創造全新的互動體驗。dynaEdge XR解決方案主要特色

穿透式AR顯示技術：透過高解析度微型顯示器，在用戶視線範圍內疊加輔助資訊，無須分心查看其他設備。

AI智能輔助：內建AI運算功能，支援語音指令、即時翻譯、影像辨識、手勢控制等，提升作業效率。

遠端協作支援：內建高解析度自動對焦相機與無線連線功能，可藉由遠端專業指導，讓現場工作人員即時獲得技術支援。

強固輕量符合人體設計：符合工業級標準，輕便且流線型的設計，適合長時間配戴。

整合dynaEdge C1控制器：透過四向按鍵、觸控板、體感游標及手勢控制，提供直覺操作體驗，支援AI物體辨識、語音輔助等功能。

dynaEdge XR 結合AI運算，重塑專業領域的工作方式，讓使用者解放雙手，提高效率與精準度，打造更智慧的未來辦公與作業模式！

Dynabook這幾年來以AIoT為核心，積極研發多元智慧裝置與應用軟體，結合豐富的系統建置經驗與專業服務，協助企業實現智慧辦公、智慧工廠與永續節能的數位轉型目標。其中在智慧辦公應用方面，dynaConnect Meeting雲端會議系統，注入全新AI技術，載入AI語音模型，有效強化噪音抑制與人聲干擾過濾功能。透過註冊個人語音特徵（聲紋），系統能精準辨識使用者聲音，抑制周遭他人的聲音干擾，顯著提升語音清晰度與會議品質。此外，系統整合AI即時翻譯與會議摘要生成技術，支援多語言溝通與自動重點整理，全面優化跨國團隊的協作效率與資訊掌握力。

在智慧工廠應用方面，Dynabook從諮詢到落地的一站式解決方案，助力企業打造高品質、智慧化的工廠。可為客戶量身定製優化生產與管理流程，提升品質管控等服務；其中dynaSense AI缺陷檢測系統，透過AI模型訓練，對組裝部件缺陷、組裝動作與時間等操作進行即時檢測，來提高生產品質與效率。藉由多年的實戰經驗與 AI深度學習，支援各種產品適應不同模式的組裝產線，滿足嚴苛的檢驗標準。

而在能源管理系統方面，更與台灣的能源解決方案設備商 - 興能高戰略合作，以 dynaConnect Energy 智慧能源整合平台為核心，透過Dynabook在能源數據分析與AI優化演算法的深厚技術，以及興能高於儲能控制模組與硬體通訊協定上的專業實力，聯手打造「軟硬體整合、模組化設計」的智慧能源平台，協助更多產業用戶實現節能減碳、強化能源韌性。

面對AI時代的來臨，Dynabook將持續攜手企業夥伴，以創新科技驅動智慧未來，共同迎接全新的商業機遇。