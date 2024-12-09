Pure Storage 全新 GAI Pod 加速 AI 創新

Pure Storage宣布擴大其AI策略，推出全新Pure Storage GAI Pod Full-stack解決方案，以Pure Storage平台打造Turnkey設計。企業可採用Pure Storage GAI Pod來加速AI創新，並降低生成式AI專案的部署時間、成本及特殊的技術需求。此外，Pure Storage也宣布FlashBlade//S500已通過NVIDIA DGX SuperPOD認證，透過乙太網路相容性，加快企業的AI部署。

當今企業正面臨在私有雲內部署GAI與檢索增強生成（RAG）技術的重大挑戰，包括在兼顧時效與成本效益的情況下，部署GenAI應用所需的硬體、軟體、基礎模型與開發工具所牽涉的複雜性。除此之外，企業還需要一套單一整合的儲存平台來滿足所有儲存需求，包括AI所帶來的一些嚴重挑戰與契機。

Pure Storage GenAI Pod以Pure Storage平台為基礎打造，包含全新已驗證設計（Validated Design），為GAI應用案例提供Turnkey解決方案來協助企業解決諸多挑戰。有別於大多數其他Full-stack解決方案，Pure Storage GenAI Pod能讓企業加速AI計畫，為向量資料庫與基礎模型提供單鍵部署，讓後續日常營運更加順暢。這些服務可藉由與Portworx整合來提供NVIDIA NeMo、NIM微服務（經由NVIDIA AI Enterprise軟體平台）以及Milvus向量資料庫的自動化部署，進一步簡化日常營運。

這些已驗證設計初期的產業應用包括：藥物探索、交易研究與投資分析，以及將代理式框架應用於語意搜尋、知識管理與聊天機器人的RAG。

Pure Storage的Full-stack解決方案包含AI廠商的硬體、軟體、基礎模型以及專業服務。針對這些初期的已驗證設計，Pure Storage已和Arista、Cisco、KX、Meta、NVIDIA、Red Hat、SuperMicro以及WWT簽署合作。Pure Storage GenAI Pod預計將於2025上半年正式上市。

凡是部署大型AI的企業都面臨著架構設計複雜以及效能、電力和空間需求的挑戰。為解決這些挑戰，Pure Storage宣布其採用乙太網路的FlashBlade//S500已通過NVIDIA DGX SuperPOD認證。這套通過認證的產品能為客戶帶來所需的自信，讓客戶透過彈性、可靠而且具備空間及能源效率的高效能儲存平台來加速企業高階AI的訓練，同時還能滿足未來日益成長的AI需求。

新的GAI已驗證設計，以及FlashBlade//S500與NVIDIA DGX SuperPOD的搭配，都是以Pure Storage AI解決方案陣容為基礎，包括：AIRI搭配NVIDIA DGX BasePOD、已驗證NVIDIA OVX伺服器，以及Cisco的FlashStack for AI。此次消息宣布展現出Pure Storage依然是完整AI基礎架構解決方案的領導供應商，不僅助力剛開始邁向AI之路的客戶，更能滿足擁有大規模高運算需求及資料密集需求的企業。

Pure Storage企業成長與解決方案副總裁Dan Kogan表示，創新的腳步正迫使企業必須在內部導入AI，然而，卻因資料平台的不連貫以及GAI流程部署的複雜性而望之卻步。Pure最新的AI解決方案陣容提供Turnkey、已驗證的GAI設計以及大型的企業AI叢集，協助企業解決這些挑戰。已驗證設計可大幅縮短AI專案實現價值的時間，並減輕營運風險，全面解決每一層技術堆疊的需求。