Sophos 推出 Workspace Protection 規範使用 AI 的行為

Sophos推出Sophos Workspace Protection，進一步擴展其產品組合，協助組織保護混合式工作環境，並治理包含AI在內的新興技術使用。該解決方案以Sophos Protected Browser為核心，並由Island技術支援，使組織無論在何處工作，都能保護應用程式、資料、使用者與訪客，同時提供一套一致性的現代化工作空間防護方法。

傳統的混合式工作防護方式，包括部署多套雲端交付的SASE與SSE解決方案，往往需要大量基礎架構、專業技術能力，以及持續的營運與管理成本。這種模式不僅提高了整體成本與複雜度，仍可能在現代工作的實際情境中留下可視性與控管上的缺口。

Sophos Workspace Protection則採取截然不同的做法，直接在工作空間層級進行防護，無須將流量回傳至集中式基礎架構。此方式可降低營運負擔與成本，同時讓防護機制隨著使用者、應用程式、網際網路使用行為與資料而行，無論工作地點為何皆能受到保護，為各種資安成熟度的組織提供一種更簡單、無額外複雜度的混合式工作防護方式。

Sophos Workspace Protection的核心是Sophos Protected Browser，由Island技術驅動，並專為與Sophos Central平台無縫整合而設計。在當今的日常工作中，高達85%的工作活動是在網頁瀏覽器中完成的，Sophos Protected Browser正是為了解決現代工作情境中的資安需求而開發。它為組織提供工作空間層級的可視性與控管能力，協助保護敏感資料、管理應用程式存取，並直接在瀏覽器內強制執行資安原則。透過將安全控制嵌入使用者熟悉的操作中，Sophos Workspace Protection讓組織能在企業內部與遠端環境中全面保護工作流程，同時不影響生產力。

IDC研究總監Mike Jude表示，隨著混合式工作、SaaS採用以及AI工具不斷擴展工作空間，資安團隊正日益受到複雜性的影響。Sophos Workspace Protection反映了市場中一項務實的轉變—透過整合式、以端點與瀏覽器為核心的方法，實現SASE與SSE的關鍵成果，簡化部署、降低營運負擔，並協助組織在不增加額外基礎架構的情況下，治理應用程式與AI的使用。

隨著包含生成式AI在內的新興技術逐漸融入日常工作流程，組織越來越難掌握這些工具的實際使用方式，以及透過其分享了哪些資料。近期研究顯示，全球已有超過一半的員工在工作中使用AI工具，而且往往是在正式政策或控管機制尚未建立之前即已開始使用，進而提高了影子IT與影子AI所帶來的風險。透過在工作空間層級提供可視性與控管能力，Sophos Workspace Protection能協助組織評估風險、強制執行資安原則，並在整個混合式工作環境中，安全地管理新興技術。