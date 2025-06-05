F5 擴大與Red Hat策略合作　加速實現可擴展、安全的 AI 解決方案

F5全球應用與API安全的領導者，宣布擴大與Red Hat的合作，協助企業部署並擴展安全且高效能的AI應用。透過整合F5 Application Delivery and Security Platform (ADSP）與Red Hat OpenShift AI，F5客戶將能更快速且更安全地導入AI技術，聚焦於實用性與高價值兼具的應用場景，例如檢索增強生成（RAG）、安全模型服務（Secure Model Serving），以及可擴展的資料擷取（Scalable Data Ingestion）。

F5創新長Kunal Anand表示，企業雖然渴望善用AI的強大能力，但在擴展與保護AI應用方面仍面臨許多挑戰。與Red Hat的合作，就是為了簡化這個轉型過程，提供一套整合解決方案，滿足效能、安全與可觀測性的需求，進而協助企業真正實現AI帶來的價值。

這次合作正值AI應用快速擴張之際。根據F5最新發布的《2025應用策略現狀報告》指出，全球已有96%的企業正在部署AI模型，相較於2023年的25%，呈現大幅成長。報告亦指出，72%的受訪企業希望藉由AI優化應用效能，59%則聚焦於成本控制與資安強化。

為因應這些成長趨勢，F5與Red Hat將聯手提供可落實執行的AI核心架構模組，協助企業邁向AI營運化。從資料流程（data pipeline）的安全防護，到優化AI推論效能，F5提供的解決方案可以協助企業更具信心、快速且可控管地部署AI。

雙方合作的重點領域包括：

大規模RAG與模型服務（Model Serving）：F5支援Red Hat OpenShift AI上建構的AI應用，協助將大型語言模型與企業內部資料集的整合，實現安全的資料流程、GPU資源的高效運用，並大幅提升回應速度。

大規模資料移動與擷取（Big Data Movement and Ingestion）：透過F5與MinIO在Red Hat OpenShift AI上的整合，協助企業加速大型資料集的擷取與傳輸，提升模型訓練與推論效能。

以API為核心的AI資安防護：透過F5 Distributed Cloud WAAP和F5 BIG-IP解決方案提供強大防護，對抗如提示注入（Prompt Injection）、模型竊取（Model Theft）與資料洩漏等新興AI威脅。

此合作同時實現F5推動開源創新的承諾。Red Hat OpenShift AI提供一個模組化、開放的平台，能在混合環境中建置與部署AI應用；而F5的API閘道與AI資安功能，能與該平台無縫整，客戶無需綁定於單一雲端平台或工具鏈上。透過這項合作，F5協助企業採取更開放且具彈性的AI基礎架構策略。

Red Hat人工智慧業務部門副總裁暨總經理Joe Fernandes表示，隨著AI成為企業營運與競爭優勢的核心，企業更需要一個兼顧彈性與安全的應用平台。相信AI的未來將屬於開源生態，Red Hat OpenShift AI結合F5強大的安全與可觀測性解決方案，能讓企業在任意環境中更安心地建構與擴展AI應用，加速落地與價值實現。