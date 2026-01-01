Palo Alto Networks 預測：2026 年守護 AI 經濟的 6 大資安趨勢

Palo Alto Networks發布《AI經濟的六大預測：2026年網路安全新規則》報告，指出全球將邁向AI經濟的變革性躍進。這種全新的AI原生全球經濟模式以AI驅動生產力與營運，同時也帶來風險結構的劇烈轉變。展望2026年，自主式AI代理（Autonomous AI Agents）將從根本重塑企業營運模式，並引發身分識別、安全營運中心（SOC）、量子運算、資料安全以及瀏覽器等多個領域的重大變革。

Palo Alto Networks曾預測2025年為「顛覆之年」，原因是大規模洩密事件激增，這些事件導致整個企業網路癱瘓，其背後的驅動因素是供應鏈漏洞，以及攻擊者在速度和精密度上達到新的水準。這一預測如今已被證實，Unit 42今年調查的重大網路事件中，有84%導致營運停擺、聲譽受損或財務損失。到了2026年，我們將進入「防禦者之年」，由AI驅動的防禦措施將使天平傾向防禦方，從而縮短回應時間、減少複雜性並提高可視性，以便迅速應對網路攻擊。

Palo Alto Networks資安情報長Wendi Whitmore表示，AI的採用正在重新定義網路安全風險，然而，最終的關鍵機會其實是掌握在防禦方。儘管攻擊者利用AI來擴大並加速針對混合型工作型態的威脅，在這樣的環境中，自主式代理與人類的比例高達82:1，防禦者必須以智慧化防禦來回應這樣的速度。這意味著資安角色需要進行根本上的轉變，從被動的『阻擋者』轉變為主動的『推動者』，在推動企業創新的同時，積極管理AI驅動的風險。

從預期將激增的AI驅動身份攻擊，到企業高層因失控AI（rogue AI）而產生的新一波高階主管法律責任，這些針對2026年的預測可作為組織制定網路安全策略的重要指引，協助企業在全新的自主經濟中，自信地應對挑戰、一路前行。

欺騙的新時代：AI身份的威脅：到了2026年，身份將成為主要戰場，因為毫無瑕疵、即時的AI深度偽造（deepfake）或是「CEO分身」將使偽造與現實變得難以分辨。自主式代理的普及，以及高達82:1的「機器對人類」身份比例高達驚人的82:1，更進一步加劇此威脅，形成一場真實性危機。只要一個偽造指令就可能觸發一系列自動化行動的連鎖反應。隨著信任瓦解，身份安全必須從被動的「防護措施」轉變為企業的「主動推動者」，確保每一個人類、機器和AI代理的身份都能受到保護。 新型內部威脅：保護AI代理的安全：企業採用自主AI代理，最終將彌補480萬人資安人才缺口，並終結警示疲勞。然而，這也帶來了內在風險，形成一種強大的新型內部威脅。這些全天候運作、被默認信任的代理，往往被賦予特權存取權限和「關鍵權限」，瞬間成為最有價值的攻擊目標。攻擊者將不再以人類為主要目標，而會試圖滲透這些強大的代理，這將迫使企業走向「可控的自主化」：需要在執行階段（runtime）導入AI防火牆治理工具，以阻擋機器速度的攻擊，並確保AI勞動力不會被反過來用於對付其擁有者。 新的機會：解決資料信任問題：明年，攻擊的新前線將是資料污染——在源頭上悄悄破壞AI訓練資料。這種攻擊利用資料科學團隊與資安團隊之間的組織孤島（organizational silo），植入隱藏後門並生成不可靠的模型，引發一場根本性的「資料信任危機」。隨著傳統安全邊界逐漸失去意義，解決方案必須是以一個統一平台來填補這個盲點，透過資料安全態勢管理（DSPM）與AI安全態勢管理（AI-SPM）提供可觀測性，並在執行階段（runtime）以代理落實防火牆即程式碼（Firewall as Code），以確保整個AI資料管道的安全。 新的法槌：AI風險與高層問責：企業爭相追求AI優勢的競賽，即將面臨新的法律現實挑戰。到了2026年，快速採用AI與成熟AI安全之間的巨大差距（僅有6%的組織擁有進階策略）將出現首批重大訴訟，追究企業高層對失控的AI行為所需承擔的個人責任。這把「新法槌」將AI從單純的資訊科技問題，提升為董事會必須正視的關鍵責任風險。CIO的角色必須轉型為策略推動者，或與新的「AI風險長」（Chief AI Risk Officer）合作，透過統一平台提供可驗證的治理能力，在安全的前提下推動創新。 新的倒數計時：量子勢在必行：在AI加速下，「先獲取、後解密」（harvest now、decrypt later）的威脅，造成了追溯性資安危機，因為今天被竊取的資料，將成為未來的法律責任與風險。隨著量子時程從原本的十年縮短為三年，政府將很快要求企業進行大規模且複雜的後量子密碼學（PQC）遷移。這項龐大的營運挑戰，將要求組織從一次性的升級思維，轉向建立長期的加密敏捷性，也就是能夠持續適應新的密碼學標準，並將其視為一個全新、不可妥協的安全基礎。 新的連結：瀏覽器成為新型的工作空間：隨著瀏覽器從資訊整合工具進化為可執行任務的代理式平台，它正逐步成為企業的「新作業系統」（new OS）。此一趨勢同時也創造了最大且未受保護的攻擊面，一扇具有獨特可視性盲區的AI前門。隨著生成式AI（GenAI）流量增長超過890%，組織將被迫採用統一的雲端原生安全模型，在瀏覽器內部以最後一毫秒的精準，強制執行一致的零信任安全和資料保護。

Palo Alto Networks台灣區總經理尤惠生表示，台灣在全球供應鏈中扮演不可或缺的策略性角色。隨著2026年的展開，企業將面臨從身分型威脅到量子風險等多重挑戰；在AI時代，網路安全已從IT議題升級為公司治理與風險責任議題，任何事件都可能直接衝擊營運連續性與企業信任。Palo Alto Networks透過統一整合平台與AI驅動的網路安全解決方案，協助企業打破組織孤島、消除可視性盲點，降低複雜度並加速回應。我們希望能夠陪伴台灣產業推動AI轉型，在擁抱創新與效率的同時，建立更穩健的防禦與供應鏈韌性，讓營運能夠持續穩定向前。