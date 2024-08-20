QNAP 發表 QuTS hero h5.2 提升性能和安全性

威聯通產品經理林欣昌表示，QuTS hero NAS是企業高可靠ZFS儲存解決方案的首選。QuTS hero h5.2增強了企業的IT效率和系統可靠性，成為在不斷變化的科技環境中不可或缺的儲存基石。

QuTS hero h5.2新功能重點摘要：

核心模式SMB Daemon加速技術可進一步增強NAS的SMB傳輸性能。在配置SMB Multichannel的全快閃儲存架構中，性能尤其有所提升。

Security Center安全中心主動監控NAS中的檔案活動，積極防禦勒索軟體威脅。一旦檢測到異常活動，將迅速實施保護措施，包括保護、備份或阻斷，以降低勒索軟體或其他威脅導致的數據損失風險和影響。

支援最新等級 TCG-Ruby SED增強磁碟安全性，更符合新一代NVMe和其他儲存技術的要求，較符合當前企業和數據中心的需求，確保對GDPR、HIPAA和HITECH等法規的遵循。

NAS系統設置的備份和還原功能提供了更強大的靈活性，允許用戶選擇還原特定的項目，如網路設定或權限設定，讓系統管理更彈性。

藉由上傳安裝應用程式清單到myQNAPcloud，並利用該清單在新的或多個NAS上重新安裝應用程式，節省更多時間。

QuTS hero h5.2加快NAS的啟動和關機速度，效率提升高達50%。