Fortinet 發布《2024 資安意識和全球培訓研究報告》

Fortinet 資安意識 人工智慧 AI

Fortinet發布年度《2024資安意識和全球培訓研究報告》（2024 Security Awareness and Training Global Research Report），強調具資安意識的員工，在降低與管控組織風險上有關鍵的影響力。為了協助企業組織在人工智慧（AI）世代做好最佳資安準備，Fortinet台灣年度資安盛會2024資安嘉年華將於11月20至21日盛大舉行，以邁入平台時代為宗旨，分享AI驅動的資安方案顛覆傳統策略模式如何帶領產業展開無邊界的安全防護網。活動亦將邀請AIT商務官薄康霖和國家資通安全研究院院長何全德共同探討國際上公部門的資安處境，以及AI可以開創的新際遇。

分享







