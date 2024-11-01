Fortinet 發布《2024 資安意識和全球培訓研究報告》

Fortinet發布年度《2024資安意識和全球培訓研究報告》（2024 Security Awareness and Training Global Research Report），強調具資安意識的員工，在降低與管控組織風險上有關鍵的影響力。為了協助企業組織在人工智慧（AI）世代做好最佳資安準備，Fortinet台灣年度資安盛會2024資安嘉年華將於11月20至21日盛大舉行，以邁入平台時代為宗旨，分享AI驅動的資安方案顛覆傳統策略模式如何帶領產業展開無邊界的安全防護網。活動亦將邀請AIT商務官薄康霖和國家資通安全研究院院長何全德共同探討國際上公部門的資安處境，以及AI可以開創的新際遇。
Fortinet台灣區總經理吳章銘表示，隨著威脅者利用AI等新科技提升攻擊手段，員工成為第一線的堅強防禦已日漸重要。Fortinet的最新研究結果凸顯建立資安文化的重要性，除強調組織內部需加強資安意識和推廣相關培訓，更強化Fortinet屢獲殊榮的網路安全培訓服務在的重要性。Fortinet為全台灣的產業夥伴、師資和校園提供免費的資安培訓，今（2024）年全台已有4500位學生受益。Fortinet期許培養更多扎根於產業中的人才和下一代的莘莘學子，以全力強化台灣的資安韌性。
Fortinet《2024資安意識和全球培訓研究報告》有三大重要發現，包括：
- 網路攻擊正利用AI提升攻擊數量和速度，而領導者認為員工更難發現這些威脅。有超過60%的受訪者認為，AI賦能的攻擊將讓員工更難以察覺。但好消息是，80%的受訪者表示公司組織若了解AI強化攻擊的風險，將更能接受安排與投資資安意識培訓。
- 員工可以成為組織的第一道防線，但仍有70%的領導者，擔憂員工缺乏資安意識。這一比例相較2023年調查的56%增長許多。
- 大多數的領導者皆認知到資安意識培訓的重要性，並肯定特定性質的訓練計畫更具效率。超過四分之三的領導者有意安排資安意識培訓，約有34%計劃月度訓練、47%計劃季度訓練，且他們認為內容質量將影響訓練成功與否。
自從網路犯罪者開始採用AI，網路釣魚攻擊越來越難辨識出破綻。因為這類郵件更容易直接鎖定個人使用者，企業組織更應該培訓員工，如何識別危險和避免受害。
- 終端使用者是主要的攻擊目標。2023年80%以上的企業組織曾遭遇到瞄準個人使用者的惡意軟體攻擊、網路釣魚攻擊、和密碼潑灑攻擊。
- 隨著攻擊型態的日異變遷，資安意識的提升顯得更加重要。96%的受訪者表示，公司內部的管理階層支持員工參與資安意識培訓。
- 幾乎所有受訪者（98%）表示，他們參與的培訓計畫中包含如何防範網路釣魚攻擊，其他的訓練重點項目包括資訊安全（48%）和隱私安全性（41%）。
雖然資安與IT團隊對於保護公司組織至關重要，但一般員工在預防攻擊者入侵上，也是不可或缺的角色。
- 大多數的領導者（86%）認為，員工對於資安意識培訓抱持著開放的態度。
- 高達89%的領導著表示，企業組織在實施資安意識培訓後，有助於安全防護能力的提升。