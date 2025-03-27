趨勢科技將 AI 模型與代理轉成開放原始碼　促進代理式網路資安發展

趨勢科技宣布將Trend Cybertron這套專為加速主動式資安代理發展而設計的AI模型與代理框架轉成開放原始碼。身為最早開發的特化網路資安大型語言模型（LLM）之一，它能讓全球企業和研究人員無償取得最先進的網路資安功能。經特化的Trend Cybertron模型是採用Llama 3.1所微調，可使用NVIDIA NIM推論微服務在NVIDIA加速的基礎架構上快速穩定地部署。

全球企業都在努力創新和成長，卻被資安的挑戰、零散的單一面向解決方案，以及洪水般的大量威脅警報壓得喘不過氣。面對如此複雜的環境，企業有必要化被動為主動。以NVIDIA AI為核心的Trend Cybertron將不再追著威脅跑，而是透過聰明、自行判斷的AI代理來預測及回應威脅。

為了將這項願景營運化，趨勢科技的代理式AI策略採用了NVIDIA AI軟體作為基礎來加快網路資安自動化，協助企業主動管理風險，提供資源掃描、風險評估、基於優先次序的推理，以及可化為行動的矯正建議。

企業可套用多種藍圖並無縫整合AI代理來將資安作業自動化，包括：掃描資源、主動防範威脅、擴大防禦，進而更有效管理威脅，而這些全都在NVIDIA生態系內達成。更確切地說，如此將有助於：

改善資安狀況：讓資安團隊準確預測整體攻擊面的風險。

減少警報疲勞轟炸：消除SecOps團隊的警報疲勞，提供更準確的優先次序判斷。

節省開發人員時間：克服資安人才短缺問題，提供可化為行動的洞見來協助他們發掘及矯正風險。

發揮更大價值：透過既有的風險感測器發掘更多強大的洞見。

Trend Cybertron是專為主動管理威脅而設計，擁有業界最廣、來自全球2.5億個感測器的威脅情報。它能從趨勢科技雲端取得即時的網路資安情報來解讀使用者查詢、產生行動計畫、執行全面性風險評估，最終提供量身訂做的建議與最佳實務原則來保護企業的AI系統。

NVIDIA提供了支援與AI微服務來開發與部署該模型。趨勢科技已對Trend Cybertron模型進行訓練及最佳化來執行推論，並使用NVIDIA DGX超級電腦來縮短模型微調所需的時間。

Trend Cybertron目前內含一個80億參數的AI模型以及一個初步特化的AI代理，還有更多可擴充其網路資安能力的模型和代理正在開發當中。而短期未來之內也規劃了一個更大、更先進、擁有700億參數的模型可應付未來的網路資安挑戰。