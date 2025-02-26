雲界數位攜手伊雲谷打造 AIoT 邊緣運算協作管理平台，助力企業加速雙軸轉型

雲界數位創新（eCloudEdge Digital Innovation）於舉行首場產品發表會，正式推出「NeoEdge AIoT邊緣運算協作管理平台」，並宣佈與伊雲谷（eCloudvalley）以軟硬實力加乘，共同建立戰略合作夥伴關係，推動NeoEdge在智慧製造、能源管理、交通運輸等領域的應用，助力企業加速雙軸轉型。

此次戰略合作將結合雲界數位創新的技術實力與伊雲谷的全球銷售網絡，由伊雲谷擔任NeoEdge的主要代理夥伴，負責推廣至台灣、東南亞等市場，並拓展全球業務版圖。雙方將根據各產業需求量身打造市場推廣策略，提升產品滲透率與應用深度，以快速因應各企業的實際需求邁向轉型。雲界數位創新亦將提供完整的技術培訓與支援，確保NeoEdge順利導入與加速部署，讓企業能夠高效應用AIoT技術，實現OT數據治理，推動邊緣運算與雲端整合，落實企業轉型策略。

NeoEdge為新一代AIoT邊緣運算協作管理平台，專為智慧製造、智慧能源、智慧交通等場景設計，搭載零程式碼（No-code）規則引擎NeoFlow、遠端桌面管理、AI模型部署與推論等核心功能，幫助企業克服數據孤島與邊緣運算部署挑戰。透過NeoEdge，企業可快速落地AIoT應用，靈活整合AI技術，優化營運效率，全面提升市場競爭力。

伊雲谷集團董事長蔡佳宏表示，引領各產業開創更多機會是我們的使命。雲界數位創新的成立，代表伊雲谷進軍OT領域的重要里程碑。伊雲谷結合雲界數位創新的技術實力，我們能夠協助客戶有效串聯地端與雲端，並在IT與OT的部署上迅速完成佈局。

雲界數位創新執行長彭愷翔表示，透過NeoEdge與伊雲谷的戰略合作，致力於提供安全、開放、可擴展的AIoT數據協作解決方案，加速企業數據整合與決策能力，進一步驅動數位轉型與產業升級。

未來，雲界數位創新將持續深化技術研發，並積極拓展合作夥伴生態圈，透過與國內外戰略夥伴攜手，擴展全球市場影響力，推動台灣AIoT技術在全球產業數位轉型中發揮關鍵作用。