Dell AI Data Platform 聯手 NVIDIA 與 Elastic 釋放企業 AI 潛能

戴爾科技集團推出Dell AI Data Platform更新功能，協助客戶更完善地支援AI工作負載從資料匯入、轉換，到代理推論與AI驅動知識檢索的完整生命週期。

現代企業資料量龐大、增長快速且逐漸呈現非結構化，但目前僅有極少部分資料可適用於生成式AI。隨著工作負載日益繁重，企業需要能簡化資料準備流程、整合跨數據孤島資料存取，以及可提供端到端企業級效能的基礎架構。

最新的Dell AI Data Platform更新功能，著重於提升非結構化資料的匯入、轉換、檢索與運算效能，進一步簡化AI開發與部署流程，協助企業將龐大資料集轉變為生成式AI可用的可靠、高品質即時智慧內容。

Dell AI Data Platform透過自動化資料準備流程，協助企業快速從AI試驗階段邁向正式生產。

Dell AI Data Platform架構的核心在於專屬儲存與資料引擎，可將高品質企業資料無縫連接AI代理。Dell AI Data Platform與NVIDIA AI Data Platform參考設計相結合，提供一套將儲存引擎與資料引擎及NVIDIA加速運算、網路與AI軟體整合，且經驗證的GPU加速解決方案，以驅動生成式AI系統發展。

戴爾推出為Dell AI Data Platform一部分的全新非結構化資料引擎，專為推論、分析與智慧搜尋提供對大規模非結構化資料集即時且安全的存取能力而設計。該引擎源自與開源搜尋及Elastic的新合作，將為企業提供先進的向量搜尋、語意檢索與混合關鍵字搜尋功能等驅動AI應用的關鍵能力。

這款非結構化資料引擎將運用內建的GPU加速功能實現突破性的運算效能。其可與平台上的其他工具協同運作，例如用於查詢分散式結構化資料的聯合SQL引擎、處理大規模資料轉換的處理引擎，以及專為快速、AI就緒應用而設計的儲存系統。

隨著AI對於企業的日常營運愈發重要，搭載NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPU的Dell PowerEdge R7725與R770伺服器，則可為企業提供加速處理工作負載所需的主流運算基礎，從視覺計算、數據分析和虛擬工作站，到物理AI和代理推論。

這幾款伺服器適合運行NVIDIA AI推理模型，例如最新的NVIDIA Nemotron代理型AI模型，以及用於物理AI的NVIDIA Cosmos世界基礎模型。為各種企業使用場景提供更高的性價比，這些氣冷系統使靈活且高密度的AI運算更觸手可及。NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPU可為企業的大型語言模型（LLM）推論吞吐量最高提升六倍，工程模擬效能提升兩倍，並可在代管執行個體群組（MIG）加持下支援相較前代多出四倍的同時用戶數。

Dell PowerEdge R7725伺服器也將成為首款整合NVIDIA AI Data Platform參考設計的2U伺服器平台。當搭載RTX PRO 6000 Blackwell GPU的Dell PowerEdge R7725，與Dell AI Data Platform及其全新非結構化資料引擎搭配使用時，企業可受惠於一站式解決方案，而無需自行設計與測試硬體和軟體平台。這個組合可實現企業更快速的推論、更靈敏的語意搜尋能力，並能支援更大規模且複雜的AI工作負載。