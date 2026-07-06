APMIC 發表 PrivStation 2　布局主權 AI

APMIC首度舉辦年度AI盛會PrivStation Day，吸引來自政府、金融、科技及企業等產業代表共襄盛舉，會中同步發表新一代企業AI平台PrivStation 2，並提出涵蓋國家主權、產業主權與企業主權的三大主權AI架構，展現APMIC持續深化企業AI生態系布局的成果。

APMIC創辦人暨執行長吳柏翰表示，APMIC長期投入自主模型與模型微調技術研發，很高興旗下ACE-1模型日前於數位發展部AI產品與系統評測中心（AIEC）語言模型評測『台灣價值觀』指標中名列第一，展現模型對在地語境與文化脈絡的理解能力。我們認為，主權AI的關鍵，不在於模型規模，而在於能否兼顧在地理解、資料主權與可治理性。未來，企業競爭的核心將從『使用AI』走向『擁有自主AI』，APMIC也將持續攜手生態夥伴，協助更多企業建立真正屬於自己的AI能力。

本次PrivStation Day不僅為APMIC首屆年度AI大會，也是首次完整展示企業自主AI生態系布局的重要里程碑。現場集結37家技術與產業夥伴，共同展示AI Agent、模型微調、數位主權、資安、金融、法務、邊緣運算等多元應用成果，凸顯APMIC持續串聯產業生態、推動企業AI落地的能力。此次首度發表的企業AI平台PrivStation 2，以APMIC最新情境微調（Context-Aware Fine-Tuning）模組為核心，支援超過1,200項可應用於駕馭工程（Harness Engineering）的工具、120種跨系統串接能力，以及5種以上模型組合，可靈活建構多達72萬種工作流程，大幅提升企業AI應用的彈性與效率。

PrivStation 2同時整合NVIDIA Blackwell GPU的NVIDIA 4位元浮點數（NVFP4）精度優勢，以及Google最新AI技術（包含ADK與Gemma），並串聯生態夥伴，打造完整的一站式企業AI解決方案。

在全球布局方面，APMIC亦宣布將加速海外市場拓展，並與精誠資訊及AgilePoint展開戰略合作。精誠資訊於東南亞、日本等地擁有超過130家合作夥伴，AgilePoint則於全球累積超過1,000家企業客戶。透過此次合作，APMIC將進一步擴大主權AI解決方案於國際市場的應用版圖，推動台灣AI技術走向全球。

隨著生成式AI加速進入金融、政府及關鍵基礎設施等產業，企業不僅追求模型效能，更重視資料主權、資安合規與可控性，主權AI已成為推動產業升級的關鍵基礎。APMIC所提出的主權AI架構，不僅涵蓋國家層級的在地模型能力，更延伸至產業與企業層級的應用與治理。企業需能在不同場景中建構專屬模型能力，才能真正將AI導入營運流程，創造長期價值。

吳柏翰表示，未來PrivStation Day也將成為年度旗艦活動，持續邀集國內外技術夥伴、企業客戶與產業專家，共同分享企業自主AI、模型治理及主權AI的最新趨勢與實務案例，打造台灣企業AI生態交流的重要平台。