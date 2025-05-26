戴爾以軟體驅動的解耦架構創新技術　改變資料中心營運模式

戴爾科技推出多項創新技術，涵蓋儲存、網絡復原能力、軟體技術和整合解決方案等重要領域，協助企業設計現代化解耦資料中心。

企業面臨日益增加的需求，必須在本地資料中心、雲端與邊緣環境中，同時高效管理並保護現代與傳統工作負載。隨著IT和業務需求不斷演變，現代化資料中心必須做好萬全準備，具有隨時應變的能力。戴爾的解耦架構方法結合了共用運算、網路和儲存資源池的管理，以及軟體驅動的自動化、安全防護和合作夥伴整合，提供更靈活的資料中心解決方案。

戴爾在儲存與網路復原能力方面的進展，提供現代化資料中心所需的高度效能與防護能力。

裝置可提升網路復原能力，資料復原速度提升四倍1，複製效能提高兩倍。相較於傳統HDD系統，這款裝置更具空間與能源效率，佔用的機櫃空間減少40%，電力節省最高達80%。

軟體的進展強化了物件儲存支援與網路復原能力。PowerScale Cybersecurity Suite提供全方位保護、存取及復原重要資料解決方案。企業可透過Amazon EC2雲端爆量提升應用程式效能，並將備份儲存至Dell ObjectScale、Amazon S3，以降低成本。

協助企業利用先進的AI分析功能驗證資料完整性，並將勒索軟體攻擊造成的停機時間降至最低。這項消息發布之際，正值戴爾慶祝PowerStore問世五週年，目前全球已有超過17,000家企業採用。

戴爾軟體可自動化部署和管理由戴爾之基礎架構及合作夥伴技術所打造的解耦私有雲與邊緣解決方案。

Dell Private Cloud提供全新方法，協助以戴爾解耦架構部署、管理及擴展適用於Broadcom、Nutanix、Red Hat等廠商雲端軟體。企業可透過可重複使用的基礎架構保障投資，以完整的生命週期管理簡化營運，並藉由經驗證的藍圖目錄支持客戶選擇。自動化功能可協助客戶於建置私有雲堆疊時的所需步驟減少90%，並在兩個半小時即可在完全無須人工操作的情況下完成叢集部署。

Dell Private Cloud透過Dell Automation Platform推出，該軟體平台旨在通過安全、零接觸和集中管理，為簡化企業部署與營運解耦式解決方案而設計。