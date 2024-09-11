Palo Alto Networks 收購 IBM QRadar SaaS 業務

Palo Alto Networks宣佈，已正式完成對IBM QRadar軟體即服務（SaaS）資產的收購。這筆交易突顯Palo Alto Networks與IBM為企業提供一流威脅防護的承諾，並透過全方位的平台解決方案，簡化安全作業流程，以應對日益擴大的攻擊面。

Palo Alto Networks的Cortex XSIAM平台，搭載Precision AI技術，將SIEM、SOAR、ASM和XDR等多項數據與安全作業功能整合到單一平台，大幅簡化安全作業，並有效防禦大規模威脅。作為托管安全服務供應商之首選，Palo Alto Networks與IBM將透過IBM Consulting為符合資格的客戶提供免費遷移服務，協助全球各行業的客戶無縫轉移至Cortex XSIAM。

此外，IBM已將Palo Alto Networks的安全平台導入內部，採用Cortex XSIAM建構下一代安全作業，並部署Prisma SASE 3.0，以零信任架構保護全球超過250,000名員工的網路安全。IBM的實例證明，企業能從Palo Alto Networks產品組合的精簡操作中獲益。同時，Palo Alto Networks將導入IBM的watsonx AI和數據平台，進一步推動AI與自動化功能。用戶將獲得以下優勢：

無縫遷移：在IBM Consulting及其安全專家團隊的協助下，Palo Alto Networks將為符合資格的客戶提供免費遷移服務，確保順利轉移至Cortex XSIAM 平台，同時保留現有的最佳作法和專業知識。

強化安全作業：Cortex XSIAM整合多個SOC工具Precision AI驅動的單一平台，不僅超越傳統SIEM的功能，更涵蓋 SOAR、ASM和XDR、TIP、CDR及ITDR等全面功能。其自動化功能大幅減少SOC的手動工作量，使威脅應對更加有效。

進階分析與自動化：Cortex XSIAM近乎即時地收集、標準化並分析安全數據，自動將警示整合為少數高優先級事件。透過Precision AI驅動的分析和原生自動化功能，提高準確性並減少需人工介入的事件。

IBM Consulting 平台支援：Palo Alto Networks與IBM將為有興趣採用Palo Alto Networks安全平台的客戶提供深入的體驗。IBM 正培訓逾1,000名顧問，以協助企業善用其網路、雲端和安全作業平台的優勢。

地端客戶服務不中斷：仍希望使用本地伺服器QRadar的客戶，將繼續享有IBM的功能與支援，包括安全性、可用性提升及重要的漏洞修補，以及現有連接器的更新和擴展使用量的能力。對於QRadar SaaS客戶，在準備轉移至Cortex XSIAM之前，將持續提供無縫的客戶服務與支援。

Palo Alto Networks執行長暨主席 Nikesh Arora 表示，與IBM的合作強化對創新的承諾，深信QRadar客戶將從Cortex XSIAM強大且數據驅動的安全平台中獲益良多，有效抵禦不斷演變的網路威脅。

IBM董事長暨執行長Arvind Krishna表示，與Palo Alto Networks的合作將成為IBM的戰略優勢，雙方將結合Cortex XSIAM和watsonx的能力，透過IBM Consulting支援，聯手在威脅防護、應對及安全作業上展開合作。同時，IBM將繼續創新，協助企業保護其混合雲環境及AI計畫，並加強在數據安全和身份及存取管理技術上的投資。