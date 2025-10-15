Check Point Software 發布《製造業安全報告》：台灣成亞太區攻擊熱點

Check Point Software發布《製造業安全報告》，揭示製造業所面臨的資安挑戰。報告指出，截至2025年七月，全球製造業每個組織平均每週遭受1,585次攻擊，較去年同期增加30%，其中台灣更以平均每週高達5,100次成為攻擊熱區。整體而言，勒索軟體仍為製造業面臨的主要威脅，然供應鏈互聯性放大了攻擊的連鎖效應，進一步擴大產業風險。

同時，因製造業保有較少的客戶重要資料及客戶群較集中，加密型勒索軟體成為主要攻擊類型。在此趨勢下，製造業安全成為對營收、企業韌性與聲譽帶來直接影響的核心商業風險，除實質經濟損失外，相關連鎖效應亦將帶來諸多長遠影響，如客戶信任流失、違背合約、創新計畫延遲以及監管審查加劇等。

此外，國家支持的駭客組織將製造業作為攻擊重點，竊取智慧財產並進行策略性破壞，過去兩年間，無人機藍圖、先進汽車設計及國防相關技術均曾遭竊，與能源、國防及關鍵基礎設施供應鏈相關的製造商亦成為攻擊目標。這些行動帶來的影響將不僅止於立即損失，智慧財產被竊可能在多年內削弱競爭優勢，生產中斷則可能衝擊整體經濟與關鍵供應鏈，使製造業安全已不僅是技術問題，更為國家級重要議題。

建構營運韌性：將停機視為高階層級的重大風險，確保業務連續性計畫經過測試，能在數小時內恢復，而非耗時數週。

保護供應鏈：在與供應商和合作夥伴之間實施網路安全標準，要求對存取點和第三方風險保持可視性。

保障智慧財產權：針對製造業的網路威脅已非隨機事件，而是蓄意策畫的戰略性攻擊，且往往涉及地緣政治因素。因此，企業應投資於情資導向的防禦體系與危機溝通策略，並將智慧財產權視為國家級攻擊者的首要目標，投資於加強監控、進階偵測以及資料外洩防護。

投資主動防禦：超越合規要求，採取預防優先策略，在風險萌芽階段就降低業務中斷的可能性。

對製造業而言，網路威脅的規模與影響持續升高，企業採取有效策略不僅能抵禦當前攻擊，也有助於打造長期競爭優勢，在這個以運行時間、信任與創新能力決定市場地位的產業中，企業韌性已成為關鍵差異化指標。

2025 年十大受攻擊國家平均每週網路攻擊統計。

