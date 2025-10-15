AI 從競爭優勢躍升營運必需　Cloudera 與 IDC雙重印證企業轉型需求

Cloudera公布最新全球調查《The Evolution of AI: The State of Enterprise AI and Data Architecture》，結果顯示96%的企業已將AI納入核心業務流程，較2024年的88%大幅成長，顯示AI已正式從「創新優勢」轉化為「營運必需」。同時，國際研究機構IDC在最新《IDC Asia/Pacific MarketScape：Unified AI Platforms 2025》評比中，將Cloudera評選為 亞太區統一AI平台領導者，再次驗證Cloudera平台能協助企業克服資料與治理挑戰，安全落實AI轉型。

The Evolution of AI: The State of Enterprise AI and Data Architecture調查涵蓋超過1,500位來自全球的IT領導者，凸顯AI普及化的加速現象：高達70%的企業已經在AI專案中獲得顯著成效，僅有1%尚未見到成果。應用型態上，60%採用生成式AI、53%深度學習、50%預測式AI，更有67%的領導者表示已準備好管理AI Agent等新興形態。這些成果背後，是企業在資料架構上的轉型—混合雲與多雲成為新常態，私有雲（63%）、公有雲（52%）與數據倉儲（42%）並存，帶來更佳的安全性（62%）、資料管理（55%）與分析能力（54%）。

然而，調查也顯示企業仍面臨不小挑戰，包括資料整合（37%）、儲存效能（17%）、運算資源（17%）的不足，以及AI導入過程中對資安與合規的憂慮：50%的企業擔心模型訓練過程中發生資料外洩，48%憂心未授權存取，43%則指出第三方AI工具的安全風險。

Cloudera首席技術長Sergio Gago表示，短短一年之間，AI已從策略優先變成企業急迫的營運命題。我們的使命是將AI帶到所有資料所在之處，無論是公有雲、私有雲或地端，並確保全程治理、數據血緣與信任。透過如Private AI與防火牆內安全GPU強化的生成式AI，我們讓企業能完全掌控自身資料，安全加速AI的採用。

IDC在評比中則指出，Cloudera的強項在於結合治理與安全性、靈活的多雲架構，以及完整的AI工作流程支援，從資料工程到生成式AI協作皆能涵蓋。這一點對台灣的金融、製造與公共部門尤其關鍵：

金融業：需要在嚴格合規下導入AI，提升詐欺偵測與AML（反洗錢）效率。

製造業：則仰賴AI進行需求預測與供應鏈最佳化，降低風險並強化營運韌性。

公共部門：則關注AI與資料治理的平衡，確保智慧化服務同時符合資安與隱私標準。

Cloudera亞太區資深副總裁Remus Lim強調，這份調查與IDC的雙重肯定，證明企業若要真正從AI中獲得價值，就必須同時兼顧創新、治理與安全。Cloudera的AI Lakehouse與開放生態系，正是協助台灣與亞太企業在AI時代中建立長期競爭力的關鍵基礎。

綜觀調查數據與IDC評比，AI在企業營運中的角色已不容忽視，而Cloudera透過統一AI平台與生態合作，協助企業跨越挑戰、釋放資料價值，並將AI從實驗走向全面實踐。