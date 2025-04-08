是德科技提升 AI 資料中心的可擴展性

是德科技（Keysight）推出KAI架構，這是一個端到端解決方案組合，旨在透過模擬真實工作負載來驗證AI叢集元件，以協助企業擴展資料中心的AI處理能力。同時，是德科技也推出三款全新產品：KAI資料中心建構工具、互連與網路效能測試儀和DCA-M取樣示波器。這些新產品將大幅加速AI網路設計和部署，並支援1.6T元件的特性分析和測試，確保AI資料中心網路運作穩定，且達到效能最佳化。

擴展AI資料中心需要在設計和建置過程中進行全面測試：每個晶片、電纜、互連、交換器、伺服器和圖形處理器（GPU），都需要在元件和系統層級進行驗證。全堆疊的工作負載模擬與實體層測試相輔相成，能揭示單獨測試元件時無法發現的洞察。透過這些測試，企業可以更快地釋出AI的峰值效能、擴充產能，並最大化對AI叢集數十億美元投資的回報。

KAI架構可協助AI供應商、半導體製造商和網路設備製造商：

加速設計：為最頂尖的高速數位設計除錯，並滿足或超越最新的PCIe、DDR和CXL標準。

加速開發：驗證元件層級的相符性，包括高速互連、電纜和晶片組；同時在系統層級驗證工作負載效能。

加快部署和營運：透過端到端模擬驗證和調整整個資料中心的系統層級效能，並在正式部署前找出系統效能瓶頸，降低工作負載失敗的風險。

這三款新產品可應對AI產業的挑戰，並提供以下優勢：

AI營運商會使用各種平行處理策略（亦稱為模型分區），以加速AI模型訓練。當模型分區與AI叢集的拓撲和配置相符時，能進一步提升訓練效能。

KAI資料中心建構工具的工作負載模擬功能，可將大型語言模型（LLM）和其他AI模型訓練工作負載，整合至AI基礎設施元件（如網路、主機與加速器）的設計和驗證流程中。此解決方案實現了硬體設計、協定、架構和AI訓練演算法之間更緊密的協同效應，從而提升系統效能。

KAI資料中心建構工具的工作負載模擬解決方案，能重現真實AI訓練任務中的網路通訊模式，從而加速實驗流程、縮短技術熟練所需的學習曲線，並深入揭露效能下降的潛在原因，這些往往是透過真實AI訓練任務難以察覺的。

數十年來，驗證網路互連效能需要手動操作，耗費大量時間，且自動化程度有限或幾乎無法實現，更需要進階程式設計技能撰寫腳本。該流程缺乏統一的系統來組織和儲存互連資料和報告，使得追蹤、複製測試和配置變得困難。隨著AI和資料中心互連的多樣性及規模不斷擴大，這些傳統的測試方法已無法準確預測和衡量現今複雜生產網路的可靠性。

全新的互聯與網路效能測試儀1600GE搭載ITS軟體，提供一個可智慧化地組織、儲存和使用資料的整體系統，用以自動驗證高速乙太網和AI資料中心的互連。