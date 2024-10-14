易上雲廣邀國際原廠與在地經銷夥伴建立雲端生態系

易上雲（EPN.Cloud），日前於北中南三地舉辦首屆經銷商大會，會中邀請國際知名技術大廠包含AWS、Builder.ai、Freshworks、Monday.com、Sumo Logic等出席分享最新國際技術，協助經銷夥伴深入了解最新的雲端技術與解決方案，為台灣企業帶來最新的雲端策略，搶攻雲端市場蓬勃商機。

易上雲總經理葉精良表示，三大公有雲（AWS、Azure、Google Cloud）皆已宣布落地台灣，這將為台灣帶來新一波雲端應用的蓬勃發展。易上雲成立的宗旨就是扮演雲端引路人，接軌國際雲端技術造福台灣產業，易上雲先賦能經銷商，再藉經銷夥伴擴大影響力，造福更多中小企業享受雲端上最新的技術。同時，易上雲承襲母公司伊雲谷的雲端服務及海外拓展經驗，賦能台灣獨立軟體供應商（ISV）上雲進軍海外。

易上雲 總經理 葉精良。

葉精良更進一步表示，易上雲看見台灣日漸興起的雲端需求，因此我們提出三大解決方案，希望消除經銷夥伴在轉型期間的痛點，解除雲地轉型之間面臨的挑戰及不確定性，加快數位轉型。

易上雲經銷商管理平台（EPN Partner Portal）加快經銷商的業務及技術on-boarding的時間，並優化整體專案管理的流程，讓我們合作及經銷夥伴有一站式業務服務的最佳體驗。 易上雲雲市集（EPN Marketplace）提供易上雲所有代理的品牌在雲市集上 並讓經銷夥伴們選擇最合適的SaaS產品以提供給最終用戶。 整合經銷管理平台（EPN Partner Portal）與雲市集（EPN Marketplace），讓各個經銷夥伴可以更快速的選擇及推廣雲端產品，並提高服務價值，把握雲端商機。

易上雲作為專注於雲端服務的代理商，以樹立「真正雲端代理商」體系為宗旨，串聯上中下游完整體系的雲端生態圈，結合雲端技術經驗及海外市場經驗，賦能台灣企業強化雲端競爭力，並助力台灣軟體出海，搶占雲端市場商機。