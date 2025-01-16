Rockwell 攜手微軟發揮數據洞察力　加速實現製造業數位轉型願景

洛克威爾自動化宣布與微軟擴大策略合作，一同提供製造商雲端和AI解決方案，建構卓越的數據洞察力、精簡產線流程並強化可擴充性，推動製造業的營運效率與永續成長。

洛克威爾與微軟的合作關係象徵製造業數位轉型的顯著進展，為具連結性且以AI驅動的營運樹立新標竿，賦予雙方及其客戶在快速變化的世界中蓬勃發展。

微軟推出的Azure IoT Operations整合洛克威爾多功能人機介面FactoryTalk Optix等旗下數位解決方案，製造商和生產商無需大規模改建，即可從現有場域中獲取關鍵數據洞察。自適性雲端方法能透過雲端應用程式簡化廠區數據，啟動進階分析並提升多場域環境的可擴充性，企業藉由上述的簡化整合獲得可執行的洞察，進而優化生產並驅動以數據為核心的營運決策。

洛克威爾與微軟合作將生成式AI Copilot擴增於FactoryTalk Design Studio SaaS（軟體即服務）設計軟體。由Microsoft Azure OpenAI Service支援最新功能，工程師能透過自然語言提示進行產品指南、程式碼生成與說明、疑難解答等任務，加速系統設計與直覺性。FactoryTalk Design Studio無需下載或安裝，可於網頁瀏覽器存取，提供具整合版本控制的多使用者協作環境，同時也將持續更新功能，提升工業自動化系統設計的生產力和效率。

此次合作也透過洛克威爾的數位解決方案和服務，將FactoryTalk Optix食品與飲料模型導入微軟AI模型目錄，引進AI與GenAI（生成式AI）的強大能力應用於製造場域。經調適的AI模型結合微軟Phi-3小型語言模型（SLM）的強大功能，為機台作業人員在熟悉的FactoryTalk Optix介面中提供AI引導，協助進行操作流程，作業人員亦可於專用的訓練模型中取得情境化AI引導，提高生產力並降低錯誤風險，進而加速決策。

洛克威爾自動化全球客戶創新總監Jessica Korpela表示，能夠擴大與微軟的合作，以應對現今製造商所面臨的多變挑戰。此次深度合作將微軟的頂尖雲端與AI技術，結合洛克威爾在工業自動化的深厚專業知識，得以降低傳統工業實務與現代數位應用間的落差，打造能最大化發揮工業數據潛力的整合解決方案，協助企業將營運效率、創新與韌性提升至全新高度。

微軟Azure IoT總經理Kam VedBrat表示，與洛克威爾自動化合作，協助企業加速工業轉型的進程。藉由整合洛克威爾的解決方案與Microsoft Azure IoT Operations，以及透過Phi-3調適AI模型，得以協助企業提升生產效率與創新。

洛克威爾自動化與微軟的策略合作將為製造商創造顯著優勢，協助應對現今工業環境快速變化所帶來的挑戰。憑藉先進的數位解決方案，企業得以提升效率、降低營運成本並提高生產力，最終在數位轉型的過程中發揮最大潛能。