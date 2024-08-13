新版 Red Hat OpenShift 簡化跨混合雲的多樣化工作負載

Red Hat近期針對以Kubernetes為基礎架構的混合雲應用程式平台Red Hat OpenShift發布多項新功能和強化功能，同時全面推出Red Hat Advanced Cluster Security Cloud Service。最新版本Red Hat OpenShift 4.16的新功能協助企業得以更輕鬆地開發、連線與強化多元工作負載的安全性，提供跨應用程式及環境間更一致的體驗。

多數企業的IT目標核心為提供良好的用戶體驗並提升滿意度。因此，為了在需要時能更快提供洞察，企業經常透過支援AI及邊緣技術等智慧應用程式尋求協助。現今有關應用程式的技術決策往往是為了讓企業做好準備，以迎向AI與邊緣為中心的未來。然而，因系統與平台也需與關鍵的傳統應用程式及虛擬化環境等基礎架構協調運作，導入智慧應用程式遠比採用最新的AI技術更具挑戰。

Red Hat混合雲平台副總裁暨總經理Mike Barrett表示，能更快速地實現基礎架構及應用程式現代化是進一步支援企業需求的關鍵能力，然而這並非一蹴可幾。當企業做出支援其當前與未來的AI策略技術決策時，需要一個平台為未來的成功做好準備，並同時平衡其傳統應用程式與環境的需求。透過Red OpenShift 4.16，企業可專注於漸進式改善與現代化。Red Hat OpenShift能滿足AI需求的基礎架構，藉由單一平台同時滿足管理與維護傳統關鍵任務應用程式及如虛擬化環境等基礎設施。

Red Hat OpenShift最新的強化功能是專為幫助企業串連不同且多樣化的工作負載而設計，無論應用程式運行於跨混合雲環境中的何處、是傳統的主力應用抑或是用於AI創新，皆可創造出更一致的管理與部署體驗。

隨著虛擬化領域的持續發展，許多企業正設法將現有的虛擬化工作負載移轉至可以與現代容器化應用程式與無伺服器功能平行運作的虛擬機（VM）平台，並能夠在需要時對這些建構於VM的應用程式進行現代化。Red Hat已直接提供也與合作夥伴共同提供Virtualization Migration Assessment，協助企業透過風險評估方法，邁向移轉傳統（legacy）虛擬化解決方案的最佳路徑。

Red Hat OpenShift的最新增強功能是針對虛擬化應用情境而推出，有助於進一步簡化虛擬化工作負載的移轉與現代化。新功能包含：