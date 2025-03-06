Profet AI 以 AI 守護關鍵技術　提升供應鏈韌性

隨著TSMC宣布在美國亞利桑那州投資1000億美元興建晶圓廠，全球半導體產業格局正迎來重大變革。企業在加速全球擴張的同時，亦面臨技術外移、供應鏈重組與運營成本上升等挑戰。

針對這些痛點，杰倫智能科技（Profet AI）正式推出全新AI解決方案「領域經驗分身（Domain Twin）」，幫助企業在全球擴張的同時，確保關鍵技術安全、提升營運效率並強化國際競爭力，快速適應新市場環境，加速實現輕資產、高毛利的未來經營策略。

製造業是全球優先發展的關鍵領域，對台灣而言更是舉足輕重，不僅貢獻超過30% GDP，更以半導體、電子資訊、機械、光電及精密製造等產業為主，穩居全球供應鏈的核心位置。長期深耕製造業AI應用的Profet AI，在協助亞洲超過300企業從AI議題探索、模型建構到應用落地的過程中，發現AI導入普遍面臨三大挑戰：

技術外移風險—企業在全球擴張過程中，如何確保關鍵技術不外流？ 供應鏈重組—地緣政治變化導致企業需快速適應市場環境，如何優化供應鏈？ 營運成本上升—如何透過AI降變異，提升全球競爭力？

為克服上述困境，Profet AI推出「領域經驗分身（Domain Twin）」，專注於關鍵人才與AI應用，透過AI賦能80%企業核心員工，使其成為新世代AI工作者。透過AutoML（自動化機器學習）與AILM（AI生命週期管理）平台，將企業內部專家轉化為「AI資料科學家」，讓他們能夠更快、更高效地探索AI應用，加速製造業的AI轉型進程。

長期以來，大中華地區製造業長期仰賴技術精湛的工程師，然而，地緣政治變化與人工智慧的進步正在重塑產業格局，加速全球製造業向本地生產模式轉型。Profet AI共同創辦人暨執行長黃建豪指出，全球政經不穩定、家園經濟政策與關稅壁壘等因素，使台灣製造業不得不加速進行跨國布局，將人力、設備與資源外移。其中，老師傅的技術與經驗正是企業最寶貴的競爭力，如何有效升級傳承與擴展應用，成為產業發展關鍵。

黃建豪進一步說明，製造業是各國GDP的支柱產業，為確保台灣製造業的長期競爭力，領域經驗分身（Domain Twin）透過AI達到虛擬技術傳承，避免核心技術與知識轉移與外流。此外，AI模型可快速建立企業SOP，提升員工上手速度，協助企業進行預測、模擬與最佳化決策，釋放高階技術人才資源，加速AI項目落地，助企業降本增效，真正實現製造業數位轉型與全球競爭力提升。

Domain Twin是專為半導體及高科技製造業設計的領域經驗分身AI解決方案，幫助企業在全球拓展業務的同時，保護關鍵技術，確保營運效率。Profet AI執行長黃建豪特別指出，「Domain Twin」擁有三大核心優勢：

—Domain Twin可在企業內部部署，讓研發、生產、試產、派工、檢測等關鍵數據僅在內部運行，降低技術外流風險。

—不同於傳統數位孿生系統需長時間客製化，Domain Twin透過無代碼（No-Code）AutoML技術結合AILM（內建LLM技術與韌性管理方法論），企業可快速上線，縮短導入時間，讓製造業及其供應鏈夥伴能夠迅速適應海外市場需求。

—透過Domain Twin，企業能利用AI協助供應鏈數據分析，即時預測市場變化、調整生產排程與庫存，降低對單一市場的依賴，提升全球競爭力。

在全球半導體產業進入新一輪競爭的關鍵時刻，杰倫智能科技（Profet AI）致力於為企業提供高效、安全的AI解決方案，協助台灣供應鏈穩健應對地緣政治挑戰。「Domain Twin」的推出，不僅能確保技術自主權，更能幫助企業快速適應國際市場變化，打造更具韌性的全球佈局策略。