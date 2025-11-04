HPE 與 NVIDIA 推出安全 AI 工廠創新方案

NVIDIA GTC DC 2025 - HPE宣布擴展NVIDIA AI Computing by HPE產品組合，協助政府機構、受監管產業與企業更輕鬆部署與擴展AI應用。此次擴展的產品將透過一站式AI工廠解決方案、統一的資料策略，以及搭載最新NVIDIA AI基礎架構與軟體的全新伺服器平台，協助企業組織更快、更有效率地建置安全的私有AI基礎架構。

根據2025年建構人工智慧優勢（2025 Architecting an AI Advantage）報告指出，各產業的AI應用正迅速成長，但仍有近六成的企業面臨AI目標與策略分散的挑戰，且有相同比例的企業缺乏完善的AI資料管理機制。為解決這些挑戰， HPE與NVIDIA攜手推出橫跨開發人員至主權AI雲端建置者的完整AI工廠解決方案組合，協助企業組織建立全方位的AI基礎架構策略。

HPE技術長暨混合雲執行副總裁與總經理Fidelma Russo表示，要加速企業廣泛採用AI，技術必須能確實解決企業在複雜部署和分散、高敏感資料管理方面所面臨的關鍵挑戰。HPE與NVIDIA攜手合作，透過全堆疊的私有AI工廠提供不同做法，簡化營運流程，並協助企業與政府在合規的前提下迅速擴展規模。

HPE與NVIDIA共同開發NVIDIA AI Computing by HPE產品組合中的第二代HPE Private Cloud AI，現已推出小型規格版本，可加速企業實現AI價值的時間。此一站式AI工廠解決方案的新功能與服務包括：

AI效能：HPE Private Cloud AI現採用全新ProLiant Compute DL380a Gen12伺服器與NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU，為企業AI工作負載提供三倍的性價比。HPE ProLiant Compute DL380a Gen12伺服器在MLPerf Inference v5.1基準測試中居於領導地位，獲得七項第一的成績，包括以RTX PRO 6000創下的效能紀錄。

政府AI工廠部署：HPE Private Cloud AI和HPE的主權AI工廠將支援新的NVIDIA AI Factory for Government，這是一個全堆疊、端到端的參考設計，滿足高保證組織的合規需求，並提供在地端與混合雲中部署及管理多個AI工作負載的指引。

主權組織的安全AI架構：全新的實體隔離（air-gapped）管理功能可支援網路隔離的雲端環境，確保政府、主權機構及受監管產業在部署過程中符合安全與合規要求。

重新定義客戶體驗：HPE Services部門推出全新方案，運用HPE Private Cloud AI與NVIDIA NeMo打造數位虛擬助理，協助智慧城市以及零售、製造、醫療、金融與教育等產業改變客戶互動與業務支援方式。

加速實現AI成果：針對HPE Private Cloud Developer Edition推出全新系統導入加速服務，為使用者提供完整的安裝後功能測試，包括預先建置的範例管線與資料科學團隊的知識轉移課程。

HPE以美國韋爾鎮（Town of the Vail）作為HPE Agentic Smart City Solution標竿客戶。這是由AI驅動的整合型解決方案，利用安全、整合且可擴充的代理型AI系統，協助城市從零散的試點計畫擴展至全市的智慧基礎設施。SHI、NVIDIA與HPE的Unleash AI驗證合作夥伴正與韋爾鎮合作，利用HPE Private Cloud AI加速推動無障礙合規性、許可審查與野火偵測等應用。