戴爾科技掌握未來趨勢　引領企業現代化 IT 應用新局

根據戴爾科技最新調查，89%的企業表示其AI PC需支援AI驅動的應用程式與工作負載，69% 的企業認為現有儲存容量與功能已不足以因應持續成長的現代化IT需求。

在此趨勢下，戴爾科技作為企業創新之路的最佳夥伴，推動涵蓋現代化工作場域、現代化資料中心的完整解決方案布局，以滿足企業在現代化技術時代對效能、擴展性與資料管理的多元需求。其中，Dell AI Factory提供全面且經嚴格驗證的解決方案，協助企業加速現代化應用落地。

邁入FY27，戴爾科技具備明確的成長動能，將持續深化創新能力與端到端整合優勢，協助企業在快速演進的市場環境中加速創新，並進一步提升整體競爭力。

台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥表示，現代化技術正快速重塑全球產業格局，企業對資料中心現代化與基礎架構現代化的需求持續攀升。戴爾長期深耕企業IT基礎架構，透過Dell AI Factory與完整產品組合，協助企業從資料、模型到部署快速落地現代化應用。目前97%的《Fortune》500強企業都在使用Dell產品技術。憑藉大規模部署經驗與全球服務能力，我們能協助客戶更有效率地導入現代化技術，並在大規模環境中創造可衡量的商業價值。

展望FY27，戴爾科技將採「Stay Ahead of What’s Next」策略方向，全面推動業務成長。在核心業務方面，戴爾科技將持續深化伺服器與儲存市場發展，帶動企業資料中心升級，同時強化自研技術能力，以因應快速成長的資料量與現代化工作負載需求。在PC市場方面，隨著AI PC發展與Windows更新週期帶動裝置升級需求，戴爾科技亦將進一步擴大商用與消費市場版圖，並透過顯示器、擴充基座與多元周邊設備，打造更完善的現代化辦公體驗。在企業現代化成長動能方面，戴爾科技將持續推動Dell AI Factory全球布局，深化與策略夥伴合作，加速企業於現代化資料中心基礎架構環境中部署現代化應用。

戴爾科技持續投入創新研發，不僅在產品設計與資料中心架構上不斷突破，透過先進散熱技術提升資料中心效能、可擴展性與永續表現，並整合Intel、AMD與NVIDIA等合作夥伴生態系，強化下一代運算基礎架構的技術實力。

隨著企業IT環境日益複雜，如何快速部署並有效管理基礎架構成為關鍵。為此，戴爾科技推出Dell Automation Platform，透過整合式協調與管理機制，將軟體與Dell硬體平台深度結合，實現部署、佈建與生命週期管理自動化，協助企業簡化AI、邊緣與私有雲環境的IT作業流程。

透過Dell Automation Platform的經驗證藍圖與自動化機制，企業可快速部署多元IT工作負載，並為私有雲、AI與邊緣運算環境奠定一致且高效率的基礎架構。

PC正邁入全新發展階段，在生產力提升與邊緣AI應用中扮演更關鍵的角色。

戴爾科技於CES 2026宣布經典XPS系列回歸。全新Dell XPS 14與XPS 16採用CNC鋁合金與Gorilla Glass一體成型機身設計，機身厚度僅14.6mm，兼具輕薄與行動力。兩款機型搭載Intel Core Ultra Series 3處理器與Intel Arc顯卡，AI效能最高可提升57%與78%，並提供InfinityEdge顯示器與2K LCD或Tandem OLED面板選項。裝置續航力最高可達27小時串流播放或40小時本機影片播放，並導入可拆卸鍵盤與模組化USB-C設計，提升維修便利性與產品使用壽命。

隨著全球PC市場進入新一輪換機週期，戴爾科技積極拓展傳統與新興商用市場，透過多元產品組合擴大市場覆蓋，滿足不同價格帶與使用情境的AI PC需求。同時透過整合PC與擴充基座、顯示器、鍵盤、滑鼠、耳機等配件生態系，戴爾科技期望在裝置升級與部署過程中，進一步提升使用者辦公體驗與生產效率。