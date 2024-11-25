鼎新企業 AI 助理亮相　實現智慧工作

鼎新數智（原名：鼎新電腦）發表企業核心系統融合生成式AI之平台及應用，並首次亮相六大類AI助理：知識助理、行政助理、生單助理、設備助理、數智助理、決策助理，以及發展至企業ERP等系統內超過15種AI助手應用，全面助力企業升級營運管理模式。

舉辦「ERP+AI新動能跨越時代新助力」活動攜手生態夥伴所羅門、企業用戶旭東機械，分享AI技術發展前瞻觀點，探索企業如何在運營中充分發揮AI潛力，推動智慧化轉型，實現智慧工作，樂享生活全新體驗。

在AI技術迅速發展的當下，部署AI解決方案和高效能運算已成為企業提升生產力和創新發展的關鍵因素。過去企業面臨許多挑戰，包含內部資訊不對稱、數據整合困難、人力短缺以及經驗傳承問題等，越來越多企業積極尋求AI解決方案，但除AI技術導入門檻卻步之外，可擴充架構也是關鍵考量。鼎新數智突破限制，推出多樣化的AI發展框架，率先將既有ERP產品線以加值生成式AI的方式與企業營運循環接軌，用戶可在不改變現有系統與流程的情況下，迅速導入AI能力。若企業希望自行發展AI應用，鼎新亦提供AI一體化軟硬體交付服務，透過助理（設計器）及外掛程式獲得彈性支持，涵蓋LLM、已訓練的AI能力及AI能力API與應用服務，若本身具備AI訓練能力的用戶，還可進行自訂訓練及Fine Tuning，進一步提升AI應用的精準度與效能。

AI浪潮席捲全台，除政府宣示打造台灣作為「AI人工智慧島」，產業界亦十分關注如何落地應用於企業場景中，但中小企業因人才、技術、資源等侷限，難以自行發展AI應用。鼎新數智洞察客戶需求，將AI核心技術封裝於ERP系統，實現ERP智能升級，賦予其具備訂單生成、文件總結、報表分析等智能應用，透過AI技術實現資料分析、自動化處理，從而優化企業管理流程，提升營運效率。

而除了將AI技術加值於系統，亦側重AI技術在特定領域行業的深化應用，以「預測透鏡」為例，能根據末端市場的潛在需求，精確預測前端供應商的備料規劃，助於企業實現良好的供需配合，進一步提升預測能力和反應速度。鼎新數智的多元AI解決方案廣泛應用各行各業，從製造業的智能生產與倉儲管理，到流通業的訂單管理和智能客服等不同領域，都能實現AI技術的深度應用，透過AI的深度學習與大數據分析，加速企業內部數據流通與資訊共享，同時幫助企業實現成本控制、風險管理等多重優勢，積極構建「未來企業」的新典範。

，

鼎新數智WorkFlow暨ERPII方案中心總經理黃盈彰表示，企業核心系統將從支持人的管控角色，到人與系統合一的賦能角色。鼎新優先以GAI技術將自動化與智能化融入企業日常運營，先突破企業現有生產力的極限，才能擁抱新型生產力的無限可能。