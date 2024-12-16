中華電信聯手 Vertiv 高效節能算力中心解決方案

隨著人工智慧（AI）、機器學習（ML）及虛擬實境（VR）等高密度運算應用快速發展，資料中心的散熱與能效需求日益提升。中華電信股份有限公司企業客戶分公司聯手Vertiv維諦，正式啟動浸沒式液冷設備概念驗證專案（POC），透過提供具備全台首例單櫃熱負載超過80kW的建置，Vertiv混合式冷卻系統成功將PUE（能源使用效率）優化至1.15以下水準，開創高效節能算力中心解決方案。

傳統的氣冷系統逐漸無法滿足這些需求，而液冷技術因其高熱容量與卓越的導熱性能成為最佳替代方案。液冷技術不僅能有效降低伺服器風扇能耗，更可縮減空間需求，協助資料中心以更低的碳足跡實現高密度運算。

在本次專案中，Vertiv提供Liebert AFC冷水機與Liebert XDU液體分配器等完整液冷系統，與中華電信專業技術團隊共同測試實際運行效能。根據實驗結果顯示，在75%的IT負載由液冷處理後，顯著提升TUE（總體使用效率）超過15%，更減少了高達80%的伺服器風扇耗能。此研究證明，液冷技術不僅能有效降低伺服器風扇能耗，更可縮減空間需求，協助資料中心以更低的碳足跡實現高密度運算。

液冷技術已成為資料中心設計的關鍵發展方向，本次合作不僅展示了Vertiv的技術實力，更突顯出其在全球冷卻解決方案領域的領導地位。中華電信則透過參與此次專案，展現其推動技術創新、提升企業運算基礎設施效能的積極承諾。

本次專案是中華電信與Vertiv深化合作的全新里程碑，也是推動資料中心設計轉型的重要一步。Vertiv台灣區總經理侯建州表示，液冷技術正快速改變資料中心的設計與營運方式。與中華電信合作進行的概念驗證專案，將提供液冷技術應用的寶貴經驗。Vertiv將持續攜手推動更高效、永續的資料中心解決方案，協助企業因應高效運算需求，並共同推動資料中心邁向更高效與更環保的未來。