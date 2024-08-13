掌握 AI 技能將帶來 39% 薪酬增幅並促進職涯發展

AWS發布的最新研究顯示，當人工智慧（AI）被普遍運用時，台灣具備AI技術和專業知識的人才將獲得高達39%的薪酬漲幅，其中IT（39%）和研發（37%）部門人員的受益最大，其次為業務營運（33%）部門。

為深入了解AI技術在職場的應用趨勢和需求，AWS委託國際科技諮詢公司Access Partnership進行名為「加速提升AI技能：協助台灣在職人士因應未來工作需求」的調查，向台灣1,600多名員工和500多個企業進行調查。

研究指出，98%的技術專業員工、95%的技術相關員工、91%的非技術相關員工對AI的影響持正面態度。除了大幅提高薪酬外，受訪的員工認為AI可提高多達48%的生產力。預計在2028年能明顯感受到AI帶來的生產力提升，且所有類型的員工都參與其中，屆時非技術相關員工的AI工具使用率將增加1.6倍，增幅高於技術專業（1.4倍）和技術相關（1.5倍）員工。

研究亦發現，89%的受訪雇主會優先聘用AI人才。然而，其中75%的雇主表示在尋找具備相關技能的人才時面臨困難，顯示台灣AI人才可能仍然不足。

AWS台灣暨香港總經理王定愷補充，AI的興起，為台灣企業提供了推動創新和提高生產力的機遇。然而，若要充分釋放這些技術的潛力，培養具備AI技能的員工尤其重要。AWS致力為台灣各種規模的企業和個人提供所需的培訓、工具和資源，幫助提升技能，為AI驅動的未來做好準備。

研究發現台灣的AI轉型速度驚人，已有86%的受訪企業在2023年使用由AI驅動的工具，而預計到2028年，不論企業規模大小，相關工具的使用率將會上升至95%。雖然大多數企業預計研發（94%）和IT部門（93%）將從AI中受益最大，但預計業務營運（92%）部門也將充分受益於AI。

生成式AI在過去一年吸引了大眾關注，有別於用來進行模式辨認和預測的傳統AI系統，生成式AI能快速生成內容，包括對話、故事、圖片、影片、音樂等等。生成式AI正逐漸改變台灣的職場，92%的受訪者預計2028年前將使用相關工具，且大部分受訪的雇主（99%）和員工（96%）能指出至少一項生成式AI帶來的好處。雇主認為幫助學習（64%）是使用生成式AI最大的潛在好處，其次是增加創新和創造力（63%）以及改善工作成果（62%）；員工也認為幫助學習（60%）是最大的潛在好處，其次是改善工作成果（58%）和自動化重複性的工作（57%）。