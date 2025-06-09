HPE 全新產品組合　滿足 AI 與高效能運算需求

HPE Aruba Networking執行副總裁暨總經理Phil Mottram表示，資料驅動的AI、IoT與其他高效能應用正為企業帶來前所未有的需求，其需在任何情況下提供具成本效益的連線能力，確保使用者無論身在何處或以何種方式存取網路都能順暢。HPE以創新技術簡化資料中心與整體伺服器連線，僅需以三分之一的成本即能實現高於傳統企業解決方案十倍的擴充性與效能。

HPE Aruba Networking全新擴展的產品包括：

HPE Aruba Networking CX 10040為HPE最新分散式服務交換器（又稱為「智慧交換器」），其擴充性與效能皆為前一代網路安全解決方案的兩倍。

隨著AI、IoT與其他高效能運算應用快速發展，HPE Aruba Networking解決方案的效能、安全性與智慧化能力超越業界標準，透過全方位授權模式協助企業有效降低成本。最新進展包括：

HPE Aruba Networking CX 10040智慧交換器，採用AMD Pensando DPU為廣泛部署的HPE Aruba Networking CX 10000分散式服務交換器帶來雙倍的擴充性與效能以因應不斷成長的AI運算需求。此款內建防火牆、即時加密與精準遙測功能，可全面提升安全性、強化可觀測性並提高伺服器營運效率。

HPE Aruba Networking CX 6300系列園區交換器，提供加密協定、精準時間同步與應用程式識別控制（Application Recognition and Control，ARC）功能，讓企業能在單一交換器上滿足多種資料安全性、流量與頻寬服務層級協議（Service Level Agreements，SLA）要求。這四款新機種亦採用更精巧的外型設計，即使在嚴苛環境中亦能提供最大容量與卓越效能。

全新Wi-Fi 7無線存取點，推出室內型HPE Aruba Networking 720與740系列，以及室內外場域760系列，具備獨特的網路切片功能。透過動態應用程式優先排序功能，為AI與雲端應用程式的即時運算需求提供所需的傳輸優先權與效能。此外，也針對室內外與工業環境所設計的HPE Aruba Networking 760系列支援靈活的射頻與天線配置模式。

跨園區的應用感知網路功能現已適用於HPE Aruba Networking CX 5420與6200系列交換器，協助企業更精細地套用特定網路政策，確保AI、IoT與高效能運算資料能依據預先定義的SLA在整個網路中傳輸。

最新版本的HPE Aruba Networking Central將可視性、控制與分析功能整合於單一介面，讓安全且AI驅動的網路管理功能無縫擴展至園區環境與資料中心。