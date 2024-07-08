BenQ 專為軟體工程師而生護眼螢幕

台灣擁有全球舉足輕重的科技產業，更有著科技島的美譽，其中軟體工程師需求更是大幅提升，如何選擇適合程式開發用的專業螢幕，成為軟體工程師的重要課題。BenQ針對軟體工程師，推出高階的RD系列28吋RD280U顯示器，配備BenQ獨家的Coding模式、光智慧2.0護眼技術、夜間守護模式等特色，能在長時間工作下提升軟體工程師的工作效率與專注度，並守護雙眼健康，是工程師螢幕最佳解決方案。

根據Aspencore全球性工程師調查「Mind of the engineer」(MOE)，全球軟體工程師的人口數量，近幾年大幅攀升，從2020年的2450萬人，預估2024年時將來到2870萬人。而台灣在政府大力推動STEM教育與AI產業發展模式下，企業對於軟體工程師的需求持續增加，在求才若渴與更好的薪資結構環境下，吸引更多人投入軟體工程師的行列。

BenQ台灣區總經理楊士良表示，工作長時間緊盯螢幕的軟體工程師，在撰寫程式碼過程需要更高度集中注意力，因此常選擇在夜深人靜的半夜撰寫程式，長久下來往往造成嚴重職業傷害，也降低工作效率。BenQ從護眼健康為出發點，針對工程師族群打造RD系列專用顯示器，讓工程師在工作效率與健康之間取得最佳平衡，滿足各種工作環境需求，進而追求更高的個人成就感。

疫情後，台灣軟體工程師常處於「Home-Office」混合工作型態，在程式開發環境裡，需要不被打擾的光源環境，才能讓Coding維持高效狀態。RD280U在BenQ的護眼核心技術延伸下，透過獨家光智慧2.0護眼功能，能根據外在環境自動調整螢幕最佳亮度，無時無刻維持最佳畫面；RD280U螢幕背後的獨家智能光配備可連結光智慧護眼功能，在2700K-5700K光源色溫狀態下進行調整，提供最好的沉浸式照明與舒適氛圍，無論在家或是辦公室工作，都能讓軟體工程師的專注度維持在高效狀態。

同時，RD280U特別針對軟體工程師最常工作的夜晚時段設計夜間守護模式，能突破螢幕最低亮度50尼特限制，降到僅0.06尼特，讓螢幕亮度能達到極致黑色畫面，軟體工程師得以處在高度專注於Coding狀態。

RD系列承襲SW系列的數位紙技術，相較於一般面板的4.7%反射率，RD280U領先業界低於2%的反射率，不僅大幅減少光線反射還能以霧狀呈現，有效解決眩光等問題，降低雙眼不適感，此項技術更榮獲德國萊茵TUV無反光認證標章，不僅是對BenQ的肯定，並讓使用者多一層健康保障。

面對螢幕上密密麻麻的程式碼，長久下來容易讓軟體工程師感到視覺疲勞，極有可能因為分神不專注，輸入錯誤編碼，使得接近完成的程式大受影響。RD280U獨家Coding快捷鍵，位在最易碰觸到的螢幕下方，輕鬆一按就能迅速切換Coding模式，支援淺色與深色主題，能快速調整亮度、銳利度與對比，在深色模式下的黑底更黑，程式碼的顏色也更鮮明清晰，在提升判讀性的情況下，也大幅提升撰寫程式時的效率。

Coding快捷鍵還能直接針對夜間守護模式、護眼、亮度三種項目快速設定，使用者可透過自定義功能，根據自身習慣，設定三個常用功能，在最短時間完成設定，並進入專注編碼程序。RD280U以獨有特殊3:2螢幕比例設計，相比16:9 畫面可容納多7行程式碼，無需反覆上下滑動，就能瀏覽更完整寬廣的程式內容。

在長時間的Coding狀態下，所有的程式碼都是極為機密商業資訊，一旦洩漏出去，往往造成個人與企業的嚴重損失。在辦公室需要暫時離開座位時，RD280U能偵測到使用者離席，即刻切換到自動屏蔽模式，讓螢幕進入關閉狀態，等到使用者再次回到座位，螢幕才會再自動亮起，守護極具機密的程式碼不被外人窺探。

「Home-Office」混合工作型態讓軟體工程師必須購入更多良好的周邊設備，以提升工作效率，也需考量周邊設備間互相協同作業的支援性，RD280U具備90W供電的USB-C，可連接筆電並進行充電，讓電力隨時保持滿載狀態。內建USB-C、USB-A在內的USB HUB功能，隨時進行多螢幕串接、KVM、螢幕畫面切割等多工應用菊鏈，實現無縫切換，發揮最大效能。