Lenovo ThinkPad／ThinkStation P 系列新機登台

Lenovo發表2020年度最新Lenovo P系列工作站全線商品，包含行動工作站ThinkPad P1 Gen 3、P14s、P15s、P15v、P15、P17，以及桌機型工作站ThinkStation P340 Tiny（袖珍型）、P340 SFF、P340 Tower等多款機型。

全新Lenovo 工作站P系列，最高搭載第 10 代 Intel Core處理器與NVIDIA Quadro專業顯示卡的強悍效能、獨立軟體廠商（ISV）與VR Ready認證的兼容實力、以及多樣化的外型尺寸設計，滿足各行各業專業人士對於裝置性能與行動力不斷變化的需求，創造更多元的商用智慧體驗與更高效的行動辦公室。

強勁效能、高擴充性：最高可搭載第10代Intel Core處理器，以及NVIDIA Quadro專業顯示卡，同時記憶體與儲存空間也可依使用者需求自由選配，完美體現小裝置高性能大容量，行動生產力再度進化。

恣意創作不設限：均經過主流獨立軟體廠商（ISV）認證，讓使用者自由揮灑創意，享受零延遲的順暢體驗。不僅如此，ThinkPad P15、P17、以及ThinkStation P340 Tower更擁有VR Ready認證，兼容處理VR與AR內容的卓越能力，帶領專業圖像創作人士打破現有框架，創意無限延伸。

視覺與聽覺的絕佳饗宴：可選配擁有Dolby Vision技術加持的4K UHD螢幕，搭配100% Adobe RGB和X-Rite Pantone校色等認證，呈現精準鮮明的視覺效果。不僅如此，Dolby Audio喇叭更提供震撼的聽覺享受。

企業等級資安防護：Lenovo獨家ThinkShield安全解決方案，從裡到外完善保護數位資產安全，而選配的Privacy Guard防窺螢幕技術，更可阻擋身後不懷好意的眼神，全方位保障使用者的每個創意想法與企業機密。

ThinkPad P14s和P15s以輕巧便攜為設計概念，匯集多種智慧創新，P14s更是Lenovo旗下最輕薄的行動工作站，厚度僅17.9mm，重量僅1.47公斤。具備卓越的電池續航力，以及最高可達48GB記憶體和2TB儲存裝置，讓使用者可輕鬆將大量資料帶上身，且整日在外不斷電。