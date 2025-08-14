IBM 2025 數據洩漏成本報告：AI 模型與 AI 應用已成為門檻低、商業價值高的攻擊目標

IBM公布《2025數據洩漏成本報告》警示，目前企業應用AI的速度遠超過其建置AI安全與治理，然而許多企業為了讓AI應用快速上線而忽略AI安全與AI治理。缺乏監管的AI系統更容易遭受攻擊，且造成的企業損失更為重大。

今（2025）年的報告首次針對AI應用的安全防護、治理機制、與控制訪問狀況進行研究；儘管研究結果顯示曾出現AI相關安全漏洞的企業僅佔採訪樣本的13%，AI應用已經成為門檻低、商業價值高的網路攻擊目標。

IBM安全和營運產品副總裁Suja Viswesan指出，報告結果顯示AI應用與治理之間的斷層已經存在，駭客正伺機而動。企業的AI應用普遍缺少基本的存取控制，導致機敏資料遭洩漏、模型可以輕易被篡改。隨著AI技術更多、更深、更廣地融入企業流程，AI安全防護必須成為基礎與重心。不作為的代價不僅損失金錢，更將損害客戶的信任、企業的透明度與自主權。

報告也提出一份比較資料：企業若在其安全業務領域廣泛應用AI與自動化技術，其資料洩露損失平均減少190萬美元，處理數據洩漏事件的週期平均減少80天。

這份報告由IBM主持與分析、Ponemon Institute執行訪問；資料來自於2024年3月至2025年2月全球600家發生過數據洩露的企業。報告的關鍵發現包括：

AI治理政策：63%曾發生過數據洩露的企業尚未建立AI治理政策或仍在規劃階段。已經制定AI治理政策的企業裡，僅有34%定期審查未受批准的AI工具。

「影子AI」的代價：五分之一的企業曾因影子AI現象（未經公司同意或監管的AI工具）導致數據洩露，僅 37% 的企業制定了管理或偵測影子AI的政策。與較少出現影子AI的企業相比，發生率高的企業其平均數據洩露成本多出67萬美元。涉及影子AI的安全事件導致個人身份資訊（65%）和智慧財產權（40%）洩露的比例，遠超過全球平均值（分別為53%和33%）。

由AI驅動的智慧型攻擊：16%的數據洩露事件涉及駭客使用AI工具；主要用於網路釣魚或發動深度偽造的網路攻擊。