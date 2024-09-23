Palo Alto Networks 以精準 AI 資安　助企業安全擁抱 AI 轉型

Palo Alto Networks推出精準AI（Precision AI）解決方案，導入全產品線，從設計源頭就確保AI開發環境安全（Secure AI by Design），同時嵌入新一代AI助手、具有高精準度的Copilot，再結合機器學習（ML）、深度學習（DL）以及生成式AI（GenAI）的強大能力，幫助企業建立安全的AI生態系統，簡化資安繁雜作業，實現更智慧化的安全維運、更主動的資安防禦，團隊專注更有價值的工作任務。再加上Palo Alto Networks每天可偵測230萬個前所未見的新型威脅，每日可阻擋113億次攻擊，讓「精準AI」更能有效防禦各種新型態網路攻擊，為企業AI轉型提供堅實的安全屏障。

AI技術正以驚人的速度席捲全球！根據Internet World Stats最新預測，AI僅需七年即可突破10億用戶大關，遠遠超越行動技術與網路的發展速度。隨著AI技術日新月異，企業紛紛導入AI應用以提升營運效率。然而，AI不僅是企業的效率提升器，更是駭客的攻擊放大器。生成式AI的普及和AI應用程式的爆發性成長，使得企業內部資安漏洞日益增加。同時，駭客也利用AI技術，發動更快速、更頻繁且更猛烈的攻擊力道，讓企業的傳統資安防線不堪一擊。

Palo Alto Networks台灣區總經理尤惠生表示，根據2023 Bloomberg Intelligence的生成式AI市場機會報告，截至2024年，全球已有9,000萬名工作者每天使用AI，AI應用程式的開發數量也超過1萬個，AI技術開發和採用的快速成長；另一方面，網路惡意份子也搭上AI特快車，今天的駭客只需要15分鐘就能開發出勒索軟體程式，20分鐘就可滲透企業竊取資料。因此，Palo Alto Networks打造精準AI解決方案，協助企業以AI對抗AI，搶在威脅發生之前，主動調整防禦策略。

Palo Alto Networks運用全新專有創新的精準AI結合ML和DL的最佳效能與即時生成式AI（GenAI）的存取能力，憑藉AI驅動的安全性先發制人，實現更主動的網路和基礎設施保護措施，並將精準AI技術整合進Strata、Prisma與Cortex平台，透過全新功能使用AI驅動的安全措施，以對抗和抵制與惡意使用AI相關的潛在負面影響或風險。

Palo Alto Networks已推出Secure AI by Design產品組合，透過專門針對AI的能見度、控制能力和防護功能來應對新的風險與威脅，保障企業使用GenAI及開發企業AI應用服務時的安全。隨著企業逐漸將AI整合進工作與營運中，這項產品組合可讓企業放心打造和運用AI技術的應用程式，並在開發到部署的過程中，優先確保AI安全框架的完整性，強化AI供應鏈、保護AI應用。

Palo Alto Networks推出三款全新的Copilot，將GenAI的強大能力與專有的精準網路安全技術相結合。Strata Copilot、Prisma Cloud Copilot和Cortex Copilot無縫嵌入Palo Alto Networks各自的領先安全平台中。這些由Precision AI驅動的次世代助手，能有效簡化日常操作，並大幅提升安全團隊的生產力。Palo Alto Networks平台的Copilot整合了Strata Copilot，應用於Strata網路安全平台（涵蓋SASE和NGFW部署），並透過Strata Cloud Manager使用；Prisma Cloud Copilot支援整個Prisma Cloud雲端平台，從代碼到雲端，協助風險優先排序、修復、威脅檢測與報告；Cortex Copilot透過Cortex XSIAM平台提供，使SOC運作更加高效且有效。