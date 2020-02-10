Vertiv 2020年資料中心五大趨勢：混合雲模式將成為主流

隨著2020年的到來，越來越多的資料中心用戶將目光聚焦到能夠將公有雲、私有雲及邊緣計算結合在一起的混合雲架構。

維諦（Vertiv）的專家認為，不斷發展進化且能有效管理資料和計算資源的架構，是2020年資料中心五種新興趨勢之一。混合雲架構可以使資料中心用戶在掌控敏感性資料的同時，滿足不斷增長的擴容和計算力需求。隨著連線性和可用性成為新資料生態中互不可分的概念，越來越多的費用將被用來推進從核心到雲再到邊緣的無縫整合。

Vertiv首席執行官Rob Johnson表示，部署速度逐漸成為技術決策的轉捩點，並且隨著進入2020年，部署速度可能會影響該領域的投資和創新。這些變化的體現方式會有很多種，但向資料中心設備提供商傳達的資訊卻很明顯：現狀是不可接受的。

：儘管雲計算會繼續成為大多數用戶IT戰略的重要組成部分，但隨著使用者開始尋求能根據其應用需求量身定制的IT組合和支出，Vertiv發現了其中的一個微妙變化，企業資料中心變得越來越活躍，它的角色已經開始向能夠最大程度服務現代企業發展的集合體轉變。

：隨著跨技術和系統的能力趨於拉平，資料中心的設備選擇標準將逐漸改變。在除去必要的成本因素之外，決定權將更多地取決於設備的部署速度。隨著計算在當今的分散式網路中持續向邊緣場景遷移，交付延遲將導致服務和收入減少。

：儘管平均機架密度可能最多只能反映出計算能力的邊際增長情況，但是與人工智慧（AI）相關的高級應用程式和負載（例如機器學習和深度學習）的激增，將使一些高性能計算成為普遍的需求。

Vertiv專家預計，2020年國防、高級分析和製造等領域在高性能計算領域開展早期活動，將為2021年及以後更長時間的更廣泛採用奠定基礎。到目前為止，這些機架只佔機架總數的很小一部分，但是它們仍然會帶來必須需要解決的電源和散熱難題。用戶對直接液冷（DLC）的興趣日益增長，也反映出對高性能計算的需求。

：2016年，Vertiv預測鋰電池會在資料中心佔據一席之地，事實證明確實如此，如今鋰電池已經在UPS電池市場中佔有很大份額。這種份額正在不斷增長，並開始擴展到邊緣網站，在這些網站中，鋰電池較少的佔地面積和維護需求是非常適合的。

接下來，將是利用鋰電池和其他新興電池替代產品（如薄板純鉛TPPL）的靈活性來抵消它們的成本。隨著進入2020年，越來越多的資料中心用戶將開始將這些電池中存儲的能量回饋給市電，以幫助電網調峰。Vertiv希望此舉成為資料中心行業關於可持續性發展的重要組成部分。

：美國（尤其是矽谷）一直是數位世界和這一代資料中心發展的重要地區，但創新無處不在。在中國，正在出現具有明顯差異的並行數位生態系統。在歐洲以及澳大利亞、紐西蘭和新加坡等其他亞洲和南太平洋地區，資料中心也根據與資料隱私、控制和可持續性有關的特定區域性問題進行了演變。

例如，通用資料保護法規（GDPR）的合規性正在推動圍繞全球資料管理的決策。這些問題，以及對環境影響的持續關注，導致全球資料中心行業對混合體系結構以及本地計算和資料存儲的價值產生新的思考。

資料中心正在群落化，其存在的形式、規模及融合將基於業務效益的最佳匹配，而不再特別追求某一種形式的最大化。公有雲／私有雲／託管／HPC／EDGE邊緣多種資料中心技術，將呈現多種交叉融合的趨勢。