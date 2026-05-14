台灣大瞄準智慧製造資安需求　布局資安工控

隨著工業5.0發展與AI自動化攻擊增加，工業網路安全挑戰日益嚴峻。據Fortinet《2025年OT與網路資安現況調查報告》，涵蓋製造、能源及交通等半數關鍵基礎設施業者曾遭攻擊，顯見 OT 系統已成駭客攻擊常態。與傳統IT系統不同，工業自動化控制系統的核心的在於「營運/生產連續性」與「設備可用性」，任何中斷都可能導致生產停擺甚至工安危機。因此，全球公認的工業資安標準IEC 62443顯得至關重要。

為協助企業面對新型態攻擊，台灣大協助工業網通大廠台林電通啟動「IEC 62443-4-2 標準合規技術」檢測，發揮營運技術（OT）資安領域的顧問經驗，助力台林電通接軌國際資安標準，強化全球供應鏈競爭優勢。IEC 62443-4-2是專為工業自動化與控制系統（IACS）元件制定的核心資安技術標準，合規技術檢測能確保軟體、嵌入式裝置、主機及網路設備在設計階段即具備強大的資安防護力，有效抵禦工業網路威脅。

台灣大哥大企業服務商務長朱曉幸表示，台灣大除提供網路基礎設施，更發揮專業技術顧問實力，協助台林電通進行「IEC 62443-4-2 標準合規技術」檢測輔導。針對製造業在數位升級中面臨的設備資安需求，提供從標準解讀到技術驗證的全方位支援，協助夥伴生產符合全球最高資安規範的工業產品，共同為智慧製造場域奠定最堅實的資安基石。更是未來銜接歐盟《網路韌性法案》的關鍵。

台林電通董事長陳俊廷表示，台林電通致力於提供高品質的通訊與電子製造服務，面對日益嚴峻的AI自動化攻擊，提供合作夥伴具備高度資安防禦能力的產品是台林電通的承諾。透過與台灣大合作，將針對產品組件進行嚴格的技術檢測與資安強化，確保智慧轉型過程中，為合作夥伴提供符合國際標準的產品服務與資安保障。