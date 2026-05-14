聚焦 AI 時代的數位信任、網路治理與韌性發展

TWNIC社群論壇｜TWIGF網路治理論壇聯合開幕典禮於5月14日假台大醫院國際會議中心舉行。本次開幕典禮特別規劃重量級主題專講，邀請行政院經濟發展委員會創新經濟顧問簡立峰，以「AI發展與社會影響」為題發表專題演講，從台灣產業發展視角出發，探討AI驅動下的數位經濟新機會，以及信任治理如何成為下一階段競爭力的關鍵。

簡立峰表示，這一次的新工業革命，衝擊的是白領階級，所有知識型工作者都會感受到自身知識正在被重新定義。然而，AI也將大幅縮短各產業研發流程、提高創新天花板，帶來驚人的新產品與新消費。當企業走向代理化，營運流程將大幅收縮，『一人公司』也可能大量出現，年輕人將能以更低成本進入市場。

他進一步指出，當基礎建設導入AI，若模型部署在境外、台灣無法自主掌控，一旦網路中斷或對方停止服務，相關衝擊將延伸至教育、文化、法治、政治與國安等層面。深偽技術的出現，也使社會進入「眼見不再為憑」的時代，資訊真偽更加難辨，社會信任的重建也更具挑戰。簡立峰強調：「每一個人都要從被動接收資訊，轉為主動驗證資訊；AI識讀能力的培養，是當前最重要的教育課題。AI時代的平權難度只會更高，我們唯一的期待，是人人都能成為AI的主人。

面對生成式AI加速落地，如何在創新應用與社會信任之間取得平衡，已成為政府、產業與社會各界共同關注的重要課題在高階座談「Trust in Every Click：AI時代的台灣數位經濟與信任治理」，由財團法人台灣網路資訊中心執行長余若凡主持，行政院經濟發展委員會創新經濟顧問簡立峰、數位發展部次長侯宜秀、長庚大學智慧運算學院院長許永真、台灣人工智慧學校執行長陳伶志共同與談。與談者從政策監理、產業實務與技術治理等層面出發，探討台灣如何在AI時代推動數位經濟成長，同時逐步形塑兼具創新動能與信任基礎的數位經濟生態系。

余若凡指出，網路發展至今，搜尋、社群等重要服務逐漸集中於少數大型企業，AI也呈現類似趨勢。然而，我們所處的時代已經不同，或許這是史上第一次，在一項新技術剛出現時，我們就有機會重新想像，如何建立一個對人類真正更好的發展方向。

簡立峰在座談中進一步指出，AI發展不只牽動產業升級，也將深刻影響社會信任與數位主權。他提醒，當企業與公共服務加速導入AI，台灣更需要思考關鍵模型、資料與基礎設施的自主性，並建立全民AI識讀與驗證能力，才能在享受AI帶來效率與創新的同時，降低資訊真偽難辨、數位落差與社會信任受衝擊等風險。

侯宜秀說明，人工智慧基本法的七大原則，基本上對齊G7等國際組織共識，在原則上可說是普世價值。它目前就像鋼筋結構，後續仍需要在框架下逐步補上牆面與地板，讓制度更符合人類需求。重點不在於管制，而是如何引導這項技術朝向更好的方向發展。

許永真提醒，面對AI工具快速演變，企業與個人都需要先誠實盤點自身現況，了解組織內部有多少AI工具正在使用、被用來做什麼，才是務實的第一步。她也強調，AI素養不是一次性的學習，而是必須持續更新；你去年認識的AI，和今年認識的AI已經完全不同。唯有素養到位，社會才能真正開始討論AI治理。

陳伶志認為，AI素養已成為每個人都必須具備的基本能力，但許多人同時也感到不知所措。他進一步指出，AI治理不是踩煞車，而是繫安全帶；繫上安全帶，才能放心享受AI帶來的效率與效能，也才能建立企業與產品對外的信任感。企業必須先從內部盤點做起，了解組織內有哪些AI工具正在運作；同時，AI素養也必須全員具備、持續更新。唯有素養到位，談AI治理才有共同基礎。

在全球與台灣加速推動數位轉型的過程中，AI已不再只是單一技術議題，而是驅動產業升級、公共服務創新與經濟結構調整的關鍵力量。TWNIC社群論壇今日將聚焦域名、IP 資源與 DNS 防護等網路基礎議題；TWIGF網路治理論壇則於今明兩天探討數位應用創新、協定升級與資安風險防護，並關注地緣政治與關鍵基礎建設政治化對網路治理模式帶來的挑戰。