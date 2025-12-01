漸強實驗室揭示 AI 轉型實務路徑　助力商業溝通 3 階進化

漸強實驗室（Crescendo Lab）繼連續四年蟬聯台灣LINE金級技術夥伴後，今年更進一步取得泰國最高級別LINE認證與日本LINE技術夥伴資格，成為亞洲唯一同時囊括台、日、泰三國認證版圖的AI對話雲廠商，這也是漸強實驗室在亞洲AI佈局上的關鍵里程碑。

2026年全球行動訊息用戶將逼近69億大關，但根據Forrester報告指出，卻有三分之一企業可能因AI部署失當而侵蝕品牌信任感、影響顧客體驗，漸強實驗室同步發布「商業溝通3A轉型架構」，以台、日、泰LINE技術認證為基礎，協助品牌將分散在行銷與客服中的單點自動化情境，提升為整合行銷、銷售與客服數據的決策中樞，逐步建立由AI驅動的企業大腦。

在日本與泰國，LINE滲透率已分別突破八成與七成，行動通訊軟體已成為品牌經營顧客關係的主戰場。對高度依賴即時訊息的亞洲市場而言，若缺乏順暢導入過程與規劃，AI反而會放大顧客體驗的缺口，AI轉型的速度與穩定度，也將成為 2026年後企業競爭力的關鍵分水嶺。針對此一趨勢，漸強實驗室根據實際商務溝通情境，提出「商業溝通3A轉型架構」，這也是綜合產業研究與區域實務經驗後，提出用以協助企業檢視AI轉型進度與策略的三個核心層次：

Automatic AI（自動化，實現超個人化行銷）：不侷限於單一頻道或單一路徑，而是跨渠道、跨系統，打造「個人化」體驗。企業打通LINE、社群平台、簡訊、EDM、官網與電商系統，並讓AI協助建置與分析自動旅程腳本。在此層次下，MAAC（全方位AI自動行銷平台）將透過AI建立與優化跨渠道的自動旅程，協助企業把「超個人化」行銷真正落地，提高成效。

Agentic AI（代理人智慧，賦予執行更多任務的能力）：Gartner預測，至2026年將有約40%的企業應用程式內嵌任務型AI Agent，遠高於目前使用不到5%的比例。企業需要從「一個萬用聊天機器人」的框架，轉為設計多個任務清楚的AI夥伴，例如專責潛在客戶識別、導購、帳號綁定或售後服務的Agent，與既有人力團隊建立明確分工。對應此發展，CAAC（企業級AI對話互動平台）將持續提升AI Agent能力，讓Agent能執行更多具體任務，不再侷限於被動回答問題。

Actionable AI（行動化，將洞察轉為即時行動）：關鍵在於能善用企業既有的資料資產，透過與CRM、電商、客服與會員系統的安全串接，將企業資料庫整理成適合AI分析的「AI-ready」格式，進而展開自動化流程或即時行動；當這些洞察可直接回饋到決策行動與Agent任務設計時，企業才能真正邁向「企業大腦」模式。依據此方向，DAAC（AI 數據智慧洞察代理平台）不僅可直接串接客戶現有資料庫，未來也將持續擴充AI分析場景、資料源，建構360°全面向的品牌受眾輪廓，讓每一則洞察都能直接進行決策與一鍵行動。

針對企業常見的效率痛點，依漸強實驗室數據顯示，大型品牌客服有超過四成屬於重複性標準問題。導入CAAC後，單一客戶能達成75%日常訊息自動化處理，同時精準辨識並轉接 81高敏感需求至真人客服。此人機協作模式每月平均為企業節省160小時工時，讓團隊能更專注於高價值的關係經營，在提升效率的同時，確保細緻的顧客體驗。

漸強實驗室共同創辦人暨執行長薛覲表示，取得台灣、日本、泰國三大市場的認證，證明了漸強實驗室在亞洲市場的技術能力與價值。展望2026年，我們將透過MAAC、CAAC與DAAC三大產品落實3A轉型架構、積極深化專業AI顧問服務的品質，協助企業在降本增效的基礎上，進一步建立能自動決策的AI溝通生態系，讓AI成為品牌信任的資產，而非風險的來源。

他進一步表示，漸強實驗室將持續結合台灣、日本、泰國與新加坡等市場的實務經驗與客戶回饋，逐步推動AI-First Communication Cloud產品藍圖於各市場落地，並搭配AI顧問服務在策略、治理與風險控管上提供支援，讓企業能在原有系統之上穩健擴充AI應用。我們期待與更多亞洲品牌合作，逐步建立兼顧效率與安全的商業溝通新標準，也讓AI成為支持企業成長與創新的穩定動能。