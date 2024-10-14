華芸科技全新世代儲備雲桌上型 NAS

為高效能及大容量儲存而生，ASUSTOR推出全新世代規格AS68系列NAS，高效能AMD Ryzen四核心處理器配上四個PCIe 4.0 M.2 SSD插槽及雙10 GbE & 雙5 GbE，4/6/8/10多樣化硬碟槽互相搭配，全速衝刺未來高速傳輸的檔案存取需求，絕佳硬體效能滿足企業需求。

為佈局未來整體攀升的數位儲存需求，以及加速硬體效能升級，ASUSTOR推出四款4/6/8/10硬碟槽全新世代規格專業儲備雲AS68系列桌上型NAS。AS68系列訴求極致高效能，規格全面升級，配備AMD Ryzen 2.3 GHz四核心處理器（最高至3.8 GHz），4/6/8/10硬碟槽大容量彈性配置加上4個PCIe 4.0 M.2 SSD插槽作為快取或儲存，加上雙10 GbE與雙5 GbE超高網路埠規格、超前部屬雙USB4介面升級以及16 GB ECC DDR5-4800記憶體（最大支援至64GB），超強硬體升級成就新世代ASUSTOR AS68系列NAS，為NAS儲存環境締造了一個全新的里程碑。

為掌握新世代容量及效能的需求，AS68系列進行了多項的技術升級，AMD Ryzen 6奈米製程V3C14四核心處理器兼顧環保節能及高效運算，在高速資料傳輸及運算的狀態下依然能達成節電的功效。AS68全系列配備雙10 GbE與雙5 GbE網路連接埠，單埠10 GbE讀寫速度達1176/1018 MB/s，雙10 GbE SMB多重通道（RAID5循序讀寫）實測讀寫速度高達2005/1090 MB/s，輕鬆打造高網速環境。內建16 GB ECC等級DDR5-4800記憶體，可檢測並修復記憶體錯誤並提高系統穩定性和可靠性，有效降低資料錯誤風險，確保企業儲存環境中的資料完整性。4個PCIe 4.0 M.2插槽可彈性設定為系統儲存或讀寫快取，搭配4至10個硬碟槽，兼具大容量與高速度的完美平衡。

在外接裝置傳輸速度方面，AS68全系列搭載超高速雙USB4連接埠最高可達40 Gbps，加快存取備份速度以提高創作者檔案傳輸效率。AS68系列上市時將同步採用最新ADM 5.0，除了使用介面、安全防護、監控管理、進行一定程度的優化以提升使用者體驗之外，也將升級Linux Kernel版本以確保軟硬體更完美的搭配與運行的順暢及穩定，AS68系列NAS全面的高規格配置與超越世代的效能升級，能有效滿足企業未來的資料傳輸需求及優化重要檔案的儲存管理效能。