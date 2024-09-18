Lenovo 揭曉AI 驅動全方位解決方案

Lenovo舉辦2024 Lenovo TW Accelerate通路展望大會，以「以服務為導向」的轉型策略為基礎，從硬體裝置到軟體服務和解決方案完整產品陣容，全方位實現「AI for All」願景。現場展示首款創新自研足式機械狗與智慧巡檢解決方案、新一代AI產品與服務、到整合Copilot for Microsoft 365的數位辦公解決方案，旨在強化在AI、生產力工具及數位應用領域的合作，共同推動台灣產業的智慧化升級與未來發展。

Lenovo台灣區總經理林祺斌表示，Lenovo正在推動AI技術的全面應用，透過智慧化的硬體與軟體整合，滿足不同企業與使用者的需求。我們的目標是讓每一位用戶都能在智慧工廠、數位辦公室、個人生活等場景中，通過AI賦能提高生產力與效率，從而實現更智慧的工作與生活方式，推動整體數位轉型的成功。

隨著全球工業領域數位化與智慧化需求加速，提升效率、降低成本及強化整體營運表現已成為業界的核心議題，為應對這一趨勢，Lenovo於此次通路展望大會揭示首款自研AI六足機械狗Daystar Bot GS。這款機械狗專為高負載工業任務而設計，具備18個自由度的六足設計，最高可負重100公斤，確保機械狗能在複雜地形上實現靈活、穩定的載物運行；IP66的防水防塵特性，能正常防範室潮濕和灰塵，使其輕鬆穿梭於各式工廠環境。其內建的雷射雷達、深度相機與RGB相機等感測器，能夠即時感知環境，並進行高精度的裝置檢測與故障預測，為企業提供自動化的巡檢功能。此外，機械狗的AI驅動功能可進行自主學習，根據不同場景自動調整行動策略，適應力極強，並能持續優化操作，從而帶來長期穩定的效益，大幅降低人員進入高風險區域的需求，從而提升作業安全性。

Lenovo機械狗硬體裝置結合智慧巡檢解決方案，將能進一步整合自動化機器人及IoT感測器，能夠捕捉可見光、紅外線、聲紋、振動、氣體等多類型數據，並將這些數據轉化為3D數位孿生虛擬環境中的即時映射，進行即時監控，透過進一步的場域模擬，實現裝置及場域的3D數位孿生與即時資訊流戰情管理，助力企業進行場景預測並做出更精確的決策。透過專門調優的AI大型語言模型（AI LLM）進一步提升智慧水準，智慧巡檢解決方案還能夠進行強大的影像識別，精確檢測儀表數值、設備表面裂痕、漏油情況等，並自動生成報告供管理者參考，為工廠等重要基礎設施提供高智慧、低成本的維護和操作保障。

Lenovo擁有「從口袋到雲端」豐富的產品組合，如今AI成為主流，Lenovo更致力透過AI 技術優化旗下設備，深入滿足消費者與企業的多層面需求，攜手生態系夥伴全面展現「AI for All」的願景。在企業級應用中，Lenovo推出全新混合AI解決方案–ThinkSystem SR780a V3 和ThinkSystem SR680a V3 AI雲端伺服器，搭載最新NVIDIA GPU以處理龐大資料庫，並整合Lenovo XClarity系統管理平台，具備強大運算能力可負荷嚴苛的AI及HPC工作負載。ThinkSystem SR780a V3搭載八顆NVIDIA GPU，透過高速NVLink完全互連維持最高效能，配合第5代Intel Xeon Scalable處理器和Neptune液體冷卻技術，專為大規模AI模型訓練、深度學習及推理任務而打造，實現極致的AI計算效能。8U氣冷伺服器ThinkSystem SR680a V3搭載兩個第5代Intel Xeon可擴展處理器，機箱採模組化設計，支持多樣化的存儲和網絡配置，符合新世代企業的需求。

在個人電腦領域，Lenovo認為個人電腦將轉變為「人工智慧個性化電腦」。新一代AI PC分別是Yoga Slim 7x和ThinkPad T14s Gen 6，兩款Copilot+ PC搭載高通Snapdragon X Elite處理器與強大的Qualcomm Hexagon NPU，其內置AI加速處理器，不僅可以學習用戶的行為模式，還能根據場景動態自動優化系統效能，並利用豐富的Copilot+知識庫實現更加高效的資源管理與創作支持。ThinkPad T14s Gen 6專為商務設計，AI生產力工具不僅簡化日常工作流程，還能利用生成式AI來提升文書創作、資料處理等核心業務的效率。

Lenovo持續推動創新強化數位化辦公體驗，通過與Microsoft的深度合作，推出整合Copilot for Microsoft 365應用的「數位化辦公解決方案Digital Workspace Solutions（DWS）」。Lenovo作為Microsoft雲端解決方案提供者的（CSP）直接服務商，不僅為企業提供彈性的雲端訂閱管理，還結合Windows 11 和 Microsoft 365的強大工具，提供從諮詢、整合到計費與配置完整生命週期的支援，確保每一位員工在數位工作環境中發揮潛力。這種全方位的服務不僅能幫助企業降低IT管理成本，還能更有效地適應快速變化的業務需求，實現持續的數位化轉型。