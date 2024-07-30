AI 未來無限可能　鴻海 AI NExT Forum 登場

鴻海研究院舉辦「AI NExT Forum」，為歡慶鴻海成立50周年，今（2024）年的論壇特別以「鴻海50年•智慧新紀元：生成式AI與未來創新」為主題，邀請多位國內外重量級專家學者齊聚一堂。探討議題從AI 轉變到2.0時代的變化，到效率與能耗對生成式AI發展的瓶頸，企業規模將由運算力重新定義等，論壇中鴻海也首次對外同步揭露集團三大平台在AI運用的階段性成果。

在「AI NExT Forum」開場的專題演講中，鴻海研究院諮詢委員，同時也是零一萬物CEO及創新工場董事長李開復點出，生成式AI是有史以來最具顛覆性的科技革命！他強調，生成式AI已經進入AI 2.0時代，並將重新定義產業智慧化。最大的差別是AI能夠做的事情，已經從AI 1.0時代的單一任務AI，演進成透過全球的數據及多模態訓練的模型，能夠通用的回答任何問題、通用的生產任何的內容、甚至執行過去只有人類能夠做的分析及推理的AI。

李開復博士進一步表示，AI 2.0已通過經典的圖靈測試，正在以迅速的步伐邁向通用人工智慧、具備高IQ、成為人類史上最重要的生產力提升工具、並迎來人工智慧助理時代，徹底改變使用者介面和商業模式，成為最偉大的平台革命，並創造比行動網路時代多10倍的價值。企業CEO對於組織的期望不應該只是增加一個新的助手，而是希望公司能夠掌握大模型技術，並用公司內部的數據把它變得更強大。

大型生成式AI模型，如文本生成的ChatGPT和圖像生成的Dall-E，是推動最近AI發展的關鍵因素，也帶來了巨大的社會和經濟影響。然而，大型生成模型通常需要使用數萬億個Token和數千億個參數進行訓練，導致了巨大的運算資源和能源消耗。

IEEE Fellow澳洲蒙納士大學資訊技術學院教授蔡劍飛表示，引領人工智慧發展的生成式AI大模型，目前智慧的進一步提升主要依靠提升規模，用更大的模型，用更多的資料。無數的中小企業、無數的科研院校、無數的個體開發者、及研究人員，難以應對大型生成模型所帶來的巨大的計算資源要求。如何使廣大的中小企業、個體開發者和研究人員參與到生成式AI大模型發展中是個非常重要的問題。

台大拔萃講座教授，也是IEEE Fellow，現任國立台灣大學資訊工程學系教授鄭文皇強調，人工智慧的發展已從大模型的AI時代進化到智能體（AI Agent）的AI+時代。智能體不再是遵循預定規則的靜態應用程式，而是能夠利用大模型持續學習、自我提升，並靈活適應不斷變化的環境和情境。

中央研究院資訊科學所古倫維研究員也同樣表示，人類與人工智慧的協作正在重新定義工作方式，最新的人類與LLM協作技術結合人類的創造力、判斷力以及LLM的精確和高效，進一步提升了技術的實用性，在可預見的未來，隨著技術的不斷進步將可輔助人類帶來更高的生產力和創新能力。