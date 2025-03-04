CyberArk 併購 Zilla Security　強化企業身分治理與管理

CyberArk宣布收購Zilla Security，Zilla Security為現代化身分治理與管理（IGA）解決方案的領導企業。Zilla創新的AI驅動IGA能力將進一步強化CyberArk的身分安全平台，透過可擴展的自動化機制，加速數位環境中的身分合規與配置，同時提升安全性與營運效率。此次收購進一步推動CyberArk的戰略目標，即打造業界最強大、最全面的身分安全平台，確保人類或機器等所有身分皆能獲得適當的權限控管。

隨著數位轉型的加速，企業需要可擴展的解決方案，能夠無縫延伸至混合環境。然而，傳統的IGA主要針對內部部署環境設計，重度依賴手動流程，部署緩慢且耗時，導致企業難以發揮投資價值。現代化IGA則專為雲端而打造，採用AI驅動的業務流程，並內建即時整合能力，確保企業能夠全掌握雲端與SaaS應用的可視性，從而實現高效的治理與身分生命週期管理。

與傳統IGA系統形成鮮明對比，Zilla的現代化IGA SaaS平台自零開始打造，專為應對當今數位環境的挑戰而設計，這些挑戰包括SaaS應用激增、分散式管理以及日益嚴峻的身分安全威脅。Zilla利用AI驅動的角色管理，自動化身分合規與權限配置流程，使現代企業的治理變得簡單、直覺且全面。其平台提供業界最完整的整合方案，適用於常見與客製化應用，並能快速發揮價值。 根據曾使用傳統IGA的Zilla客戶的回饋，相較之下，Zilla的部署速度快5倍，存取審查所需工時減少80%，且權限配置效率提升，可減少60%的服務請求。

CyberArk執行長Matt Cohen表示，在企業面對日益複雜的身分環境與特權暴增挑戰時，現代化IGA能力已成為保護數位資產並維持業務敏捷性的關鍵。藉由將Zilla的現代化IGA功能整合至CyberArk身分安全平台，將透過可擴展的自動化技術，重新定義身分治理，確保企業合規並具備最高安全性。

Zilla Security執行長兼共同創辦人Deepak Taneja表示，20年前行之有效的方法，顯然已無法滿足今日的需求。Zilla代表了身分治理與管理方式的根本變革。運用AI的強大能力，將IGA自動化，使其變得更簡單、更快速、更具成本效益。現在，透過與CyberArk的合作，將把這項突破性技術納入更廣泛的CyberArk身分安全平台，進一步擴展至全球市場，為更多企業提供服務。

隨著Zilla的加入，CyberArk將進一步擴展業界最全面的AI驅動身分安全平台，涵蓋人類與機器身分，並提供以下功能：

發掘與納管所有身分，包含情境與風險對應分析。

確保適當的權限控管，涵蓋授權管理、工作連線管理、憑證管理與驗證管理。

自動化生命週期管理，支援政策制定、治理與合規管理。

Zilla的現代化IGA功能現已作為獨立產品由CyberArk提供，包括：