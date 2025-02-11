福斯攜手達梭系統導入 3DEXPERIENCE　最佳化車輛開發流程

達梭系統（Dassault Systèmes）與福斯集團（Volkswagen Group）宣佈建立長期合作夥伴關係，透過導入達梭系統3DEXPERIENCE平台，以強化福斯集團的數位基礎架構，推動先進車輛開發。

福斯集團選擇雲端3DEXPERIENCE平台作為主要的工程及製造平台。Volkswagen、Audi和Porsche品牌的工程師、設計師以及相關專業團隊將透過虛擬雙生技術，最佳化車輛開發流程。這將幫助團隊於實際生產開始之前，在協作虛擬環境中模擬、測試並完善車輛開發的每個環節，並確保符合全球法規與永續發展標準。

福斯集團IT董事會成員Hauke Stars表示，正推動新一代IT系統格局的發展，與達梭系統的合作是邁向未來的重要里程碑。透過一致的數據流（data stream）以及在其基礎上建構的人工智慧解決方案，正在為開發與工廠規劃團隊帶來技術突破。同時，透過簡化系統複雜性並運用虛擬雙生技術，持續降低IT成本並加速各項進程。

達梭系統執行長Pascal Daloz表示，生成式經濟（Generative Economy）推動的產業變革，讓車廠必須做出關鍵決策，以將汽車體驗推至全新高度。憑藉40年來深植於創新與信任的合作基礎，現在以3DEXPERIENCE平台為核心，與福斯集團攜手邁向新篇章。以AI為驅動的虛擬雙生技術，結合雲端的強大功能和彈性，不僅將整合福斯集團的軟硬體創新，還將充分發揮專業知識與技術優勢，加速其以軟體為驅動的轉型。

福斯集團將採用以達梭系統3DEXPERIENCE平台為基礎的四項產業解決方案：「全球模組化架構（Global Modular Architecture）」、「智慧安全互聯（Smart, Safe and Connected）」、「高效多能源平台（Efficient Multi-Energy Platform）」以及「精準車輛上市（On-Target Vehicle Launch）」。