Synology 2026 調查揭企業資安新盲點

Synology群暉科技揭曉2026年《台灣企業資料保護大調查》，共有超過600位中大規模企業IT參與，現場台灣事業處業務暨行銷總監高志鵬分析當前最為嚴峻的資安風險和挑戰，並提出對應的資料保護措施。

本次調查中值得注意的是企業對資安威脅的認知出現結構性轉變：長年盤據榜首的勒索軟體滑落至第三，取而代之的是「硬體故障」與大幅竄升的「人為疏失」。高志鵬說明，IT人員通常已對勒索軟體建制防範策略，但內部誤刪、誤改或高度倚靠人工、失誤率較高的流程，逐漸成為新的安全漏洞；另外，企業還承擔災難復原效能不盡理想的壓力，超過50%企業發生事故後，需耗時1小時以上才能恢復關鍵服務，對於持續營運無疑是一大打擊。

從外部環境來看，來自政府與供應鏈的合規要求依然存在。調查顯示，六成中大型企業有明確合規需求（如GDPR、ISO27001），但推動過程中高達62%企業表示「人員與資源不足」是最大阻礙，遠高於技術門檻。

舉例來說，離線備份是經常用在抵禦惡意攻擊的最後一道防線，儘管調查顯示導入率來到 30%，高志鵬卻指出實務上，許多企業仍依賴IT人員手動插拔硬碟或更換磁帶，後續得耗費大量人力和時間維護，且難以做到即時還原。

高志鵬強調，2026年資料保護策略的關鍵字就是效率。企業必須思考如何提升備份與還原速度，並尋求自動化的保護機制，不僅能有效降低人工失誤的風險，更可以釋放IT部門的資源與時間，專注在更高價值的任務。

Synology 2026年解決方案的佈局正是圍繞著效率展開。首先，Synology ActiveProtect備份專用一體機，擁有軟硬體整合與單一介面優勢，可協助企業集中管理多據點的備份伺服器與任務，再透過內建的不可變機制與Air-gap功能，強化備份資料安全性，輕鬆滿足合規需求，大幅強化組織營運韌性。

即將正式亮相的雙主動全NVMe伺服器PAS7700，則是為了關鍵任務和AI場域而生，可支援高頻交易撮合、核心帳務或人工智慧推論等對延遲極為敏感的工作負載；雙控制器的主動式架構設計，即便單一節點故障也能無縫切換，確保營運可靠性。

另外，Synology逐步替生產力工具導入AI功能，從Office AI助理，可以替用戶快速撰寫、潤飾與校對文字，還能做到自然語言互動，尋找試算表公式等；到全新Synology Meet私有雲會議系統，支援即時語音轉文字與翻譯。未來更計畫打造純地端的大型語言模型，並帶來如Synology AI Agent的IT智慧助手，放大組織存放於地端的資料價值。

走出台灣，Synology同樣在全球市場締造亮眼成績。Synology企業行銷經理江頌薇分享2025年Synology出貨總容量超過43EB，近乎是全球資料量的3%，並受到世界知名金融業、軍用航太、甚至警察組織的青睞，從不同面向支援他們資料管理實務。同時，Synology身處AI時代之下，力求自身投入組織轉型，透過人工智慧接手重複性任務，以及支援客戶服務，皆能有效提升營運效率。

高志鵬最後總結，Synology無論在台灣或海外市場，皆以穩定步伐成長，並獲得愈來愈多用戶的信任及肯定。新的一年我們會持續將易於管理、高度安全的解決方案，帶到不同的產業當中。