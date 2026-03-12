Akamai 偕同 NVIDIA 推出推理雲平台與硬體級零信任防護

Akamai Technologies於台北舉辦2026年度記者會，揭示以「智慧、穩定、未來」為核心的年度戰略。會中除了宣布2025年全球總營收正式跨越42億美元里程碑，更攜手合作夥伴NVIDIA，深度解析「Akamai推理雲（Inference Cloud）」及「無代理零信任分段」兩大技術，如何從邊緣重新定義AI運算與關鍵基礎設施的安全藍圖。

記者會在AHA Taiwan夏威夷藝術舞集 充滿生命力的傳統呼拉舞中揭開序幕，完美詮釋了「Akamai」（夏威夷語中「聰明與智慧」之意）的品牌靈魂。Akamai台灣地區總經理張茗表示，這份文化基因驅動我們將熱情轉化為技術創新。如今，Akamai不僅連續獲得《富比士》評選為美國最值得信賴企業，更入選《華爾街日報》管理250強，這證明了我們從內容傳遞網路（CDN）成功轉型為全球安全與雲端領導者的實力，以及對客戶承諾的實踐。

Akamai 副總裁暨亞太區總經理李昇分享了亮眼的財務成績單。2025年總營收達42.08億美元，其中安全業務佔比突破五成，達53.3%。關鍵成長引擎表現尤為突出：

雲端基礎設施服務（CIS）：年增率高達45%，展現企業對分散式運算與邊緣AI的強勁需求。

高成長安全產品：以Guardicore分段技術與API安全為首的產品組合，繳出年增36% 的佳績。

穩定性承諾：Akamai持續投入巨資，協助全球指標性企業達成99.999% 的高可靠性標準，兌現「穩定」的核心價值。

因應AI推理成為最耗費運算資源的階段，Akamai資深技術顧問王明輝深入剖析了「將AI帶向數據」的實戰策略。全新推出的Akamai推理雲（Inference Cloud），結合NVIDIA的先進運算與Akamai遍佈全球的4,200餘個邊緣節點，將AI推理能力部署至使用者近端。正如NVIDIA執行長黃仁勳所言：「推理已成為AI最耗費運算的階段，NVIDIA與Akamai的合作正將這項能力移往全球使用者近端，釋放下一代智能應用的潛力。 」

同時，為應對生成式AI的獨有風險，Akamai推出Firewall for AI專屬防火牆。它能針對指令植入（Prompt Injection）、機密資料外洩及AI幻覺等威脅，提供輸入/輸出的主動防護（Guardrails），實現「安全內建」的AI基礎架構，讓企業在邊緣安心部署AI。

面對關鍵基礎設施威脅日益升溫，Akamai與NVIDIA進一步深化硬體整合，推出無代理零信任分段（Agentless Zero Trust Segmentation）解決方案。該方案結合Akamai Guardicore Segmentation軟體與NVIDIA BlueField DPU，將零信任執行機制從軟體層移入硬體基礎設施中。

此項合作針對無法安裝代理程式（Agentless）的電力、能源、交通等任務關鍵型系統（OT），提供硬體隔離、線速（Line-rate）的保護。透過將安全機制卸載至DPU，即使主機本身被入侵，內建於硬體的防禦策略依然不可竄改，能有效在威脅擴散前進行隔離，徹底改變過去關鍵基礎設施在安全防護與系統效能之間必須取捨的困境，實現真正「安全內建」的基礎架構。

展望未來十年，Akamai預測網路將演進為「代理型網路（Agentic Web）」。未來的AI代理人將自主執行複雜的決策與交易，而Akamai全球最分散的平台，將成為承載這些應用的運作基石。從核心資料中心到邊緣節點，Akamai正透過與NVIDIA的深度合作，建構一個兼具高效能、高安全與成本效益的AI服務平台，攜手台灣企業與合作夥伴，共同迎向智慧、穩定且充滿無限可能的未來。