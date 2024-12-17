2024 TAS 威脅分析師高峰會　構築資安聯防戰線

網路攻擊加劇，手法持續演進，企業不再單靠安裝防毒軟體、架設網路程式防火牆或入侵防護系統，便能就此高枕無憂。威脅情資分析是資安防禦工作的一塊重要拼圖，資安專責團隊透過威脅情資了解網路攻擊的最新型態和趨勢，進而善用情資，檢視自身面臨的潛在威脅，以快速調整資安規劃，才能真正完善防禦，近年已有不少大企業重視並投入其中。

台灣在威脅情資方面的研究起步很早，除了專業上擁有領先的技術，也注重與盟邦交流，共同提升區域聯防韌性。由台灣威脅情資專家團隊TeamT5主辦的「2024 TAS（Threat Analyst Summit）威脅分析師高峰會」在台北茹曦酒店盛大登場。去（2023）年首屆TAS高峰會結束後，迴響不斷，今（2024）年的年會因此擴大規模並採徵稿方式評選出講師，有來自日本、韓國、越南、印尼、泰國、新加坡、中東等國超過150位頂尖分析師出席，場面十分浩大。

TeamT5 執行長TT蔡松廷表示，今年有近八成是國外講師，除了講師費，也提供交通和住宿，可以說下了重本，無非是希望規模越來越大，能擴大影響力。這次也邀請到印尼的分析師，分享如何打擊金融及電信產業的網路威脅；還有一位來自中東的研究專家，談對抗能源產業攻擊的經驗，讓分析師切磋交流不同領域的網路威脅研究，正是TAS成立的初衷。另外，第二天下午，日本知名企業『ITOCHU 伊藤忠』的代表也將從不同的戰略視角，分享如何建立SOP做好事前準備，即便受到攻擊也能用閃電般的速度處理，消弭攻擊事件的影響。

關於近年網路攻擊較大的變化，蔡松廷指出，越來越多駭客入侵VPN或Router類的網路設備，潛伏其中再利用跳板尋找攻擊目標，或進行DDoS分散式阻斷服務。現今攻擊者較少使用現成的惡意程式，大多以手動入侵網路設備，如此不會留下任何的足跡或後門，往往要改以觀察異常的活動做為偵測方向。另外，過去攻擊者主要分為國家支持以偷竊機密資料為主的網路間諜，或一般謀利的網路犯罪，然而這兩者的界限越來越模糊，需要花更多時間做出判斷，這些都增加事件處理的難度。

TeamT5 CTO Charles 李庭閣表示，TeamT5 團隊在每年年底都會做資安事件的回顧，也針對被攻擊產業整理出統計資料，發現今年有很多台灣的傳統製造業，甚至連食品飲料產業，原以為不會被網路間諜盯上，卻也被攻擊了。其原因有二，第一，現今所謂的漏洞攻擊更為普遍，攻擊者一旦發現漏洞，就進行全世界大規模的掃瞄，接著乘虛而入發動攻擊；另外，過去仰賴政府為生的中國駭客因國家整體經濟惡化，不得不另謀出路，因此轉向對企業進行勒索的攻擊行動。

而近年地緣政治造成網路攻擊的對抗更為明顯，烏克蘭與俄羅斯、以色列和哈瑪斯、黎巴嫩，實體戰爭背後的電子資訊戰未曾停歇。而美國大選終於落幕，中美對抗又會有什麼變化？

蔡松廷進一步表示，AI的普及使網路攻擊變得更加頻繁，假新聞或圖片都可能使用到AI。觀察到中國對美國大選有很多惡意攻擊行為，他們操弄輿論，製造對美國政治人物的攻擊，從網路入侵、破壞，到假新聞的操作非常多。國際情勢牽動網路威脅的變化，相信各國將在網路作戰上投入越來越多能量，攻擊者也會開發出更多新的攻擊技術並持續演進。

蔡松廷強調，了解攻擊者的背景、慣用手法和最新的攻擊行動，再將資訊轉化成企業內部提升防禦的力量，至關重要，這也是威脅情資分析的意義所在。如何讀懂情資，將其有效應用在資安策略規劃和實際的防禦上，考驗一個企業的資安成熟度。這兩年有越來越多企業懂情資，自建情資團隊和平台，並有能力和專家團隊討論，是樂見的現象。期盼在用心推廣下，更多企業都能重視並善用威脅情資，將資安防禦工作做得更完備，讓網路威脅無所遁形。