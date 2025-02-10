QNAP 創新短機箱機架式 NAS　專為有限空間靈活配置所設計

威聯通科技（QNAP）擁有多元的短機箱NAS產品線，適合邊緣儲存，再推新款1U短機箱機架式4-bay 2.5GbE NAS TS-h765eU，其機身深度較短，可放置於小型媒體櫃或壁掛式網路櫃，為空間較受限的辦公環境或工廠提供彈性配置的儲存方案。TS-h765eU為長期供貨機種（至2031年），適合企業組織作為長期專案配置或多點部署的可靠NAS選擇。

TS-h765eU具備強大的效能、多工運算能力，以及高I/O擴充性，滿足多元應用需求。其標配雙埠2.5GbE網路，搭載最新Intel Atom x7000C系列處理器，內建8GB DDR5記憶體可擴充至16GB（支援In-Band ECC），提供4個3.5吋SATA 硬碟槽和3個獨特的E1.S/M.2 PCIe NVMe插槽，可安裝E1.S/M.2 2280 SSD提升讀寫效率，或透過 E1.S介面的網路模組升級10GbE網路。TS-h765eU內建QuTS hero作業系統，提供高可靠性的ZFS檔案系統儲存環境，支援WORM防止資料竄改實現不可變性，以及強大的資料精簡能力。

威聯通產品經理莊易澄表示，當資料儲存離越近，資料或應用的存取速度就會更快！TS-h765eU 1U短機箱NAS更容易靈活打造邊緣儲存，且精巧的外型絲毫不犧牲企業組織所需的強大效能與高I/O擴充性。用戶還可以TS-h765eU NAS搭配QNAP短滑軌套件Rail-S01與短機箱JBOD放置於小型媒體櫃中，安裝更簡便，同時降低總體擁有成本。