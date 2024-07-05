泰富提供 VMware 原生雲架構服務　助力企業雲端無縫營運

訂閱制成為現今商業模式的主流！VMware宣布中止買斷授權，全面採用訂閱制，影響九成臺灣VMware用戶，超過數千家企業遭受衝擊。在新制的推行下，舊有的授權到期後，將不再提供技術支援與續約、改為套裝方案訂閱，無法選購單一產品。缺乏彈性的訂閱制，迫使企業只能擁有軟體使用權。計價方式也從傳統CPU數量改為核心數或容量（TiB），企業續訂將面臨費用倍增。

除了軟體授權費高漲，IT人員也需精算營運據點的軟硬體維護、升級與更新的費用，導致企業IT基礎建設成本疊加，有增無減。後續的日常維運更需要專業知識的IT人員。雲端資料的遷移、維運上，IT不僅要懂得雲端管理操作，同時也要全面考量網路連線、存取權限控管、資料傳輸儲存的安全…等等，方方面面的考量、縝密的規劃與專業全天候的維運管理，對企業人力有限的IT團隊是一大挑戰，幾乎是不可能的任務。

泰富國際的SmartCLOUD雲端服務平台，提供VMware原生架構的雲端服務，不但能支援企業客戶持續營運，也可配合企業發展所需，支持系統及數據無縫轉移至雲端或進行雲備份，且一站式為客戶提供綜合ICT服務，包括網路連線，資安防護與IT資源管理。透過按月訂製的OPEX計費模式，企業不用再擔心軟硬體的採購與更新，除了提供彈性的雲端資源，更有專屬技術團隊的全天候維運與技術諮詢，滿足企業在跨國營運所需的資通訊基礎建設。

結合專業私有雲服務，泰富提供雲端運算服務以及第三方公雲串接服務，滿足企業雲地混合與多雲管理需求，強化企業資料部署的靈活性。憑藉泰富一站式雲、網、資安整合服務，完善跨國營運據點的網路架構、結合全方位縱深防禦資安服務，實現企業多元雲網資安服務需求，簡化眾多供應商的管理難題。泰富專業團隊可依據需求客製企業架構，並透過POC概念驗證確保架構運行順暢，結合24/7全天候維運團監控，提供專業、信賴的即時服務，企業可釋放人力，投入本職專業系統開發，展現IT高度價值。

為確保企業在快速變遷的環境中保持競爭力，泰富以全台三座雲中心與海外18座雲服務中心，提供跨國合規的異地備援及災難復原服務，面臨非預期災難時，能確保企業營運不中斷。泰富全方位專業服務，為企業提供穩定、安全且高效的IT解決方案，助力企業邁向數位化未來。