綠領人才起薪中位數已達4萬　比整體職缺高8%

淨零轉型已成企業成長新動能，居中關鍵的綠領人才薪情如何？環境部與104人力銀行合作完成《綠領人才就業趨勢報告》，並簽署「綠領人才策略合作備忘錄」。趨勢報告由環境部長彭啓明親自發表，2024年，七成綠領職缺已揭露月薪起薪中位數來到4萬，比整體職缺3.7萬，高出8%；六年來，綠領職缺月薪起薪中位數已成長14.3%，增幅高於整體職缺的8.8%。

環境部長彭啓明指出，當前市場缺工，企業愈完整揭露薪資，愈有助於順利招募人才；年薪220~300萬元的綠領薪貴職涯鍍金關鍵字，包括：環境專業證照、跨領域、半導體、光電、主管、外派、外商公司等。

環境部綠領人才就業趨勢報告，由環境部依「臺灣2050淨零轉型十二項關鍵戰略」，邀相關部會提供戰略關鍵字，包括：淨零、減碳、環境工程、生態檢核等超過650組關鍵字詞，透過104人力銀行累積超過45.8萬家徵才企業會員、超過882.4萬名求職會員資料庫進行大數據探勘，分析最近8年含有關鍵字的公司名、公司介紹、職缺名稱、工作內容、條件要求、技能證照等，並分析綠領人才的證照、薪資、及職涯歷程。

趨勢報告指出，最近6年，有揭露薪資的綠領職缺月薪起薪中位數，從3.5萬元成長到4萬元、增幅14.3%，高於整體職缺從3.4萬元成長至3.7萬元、增幅8.8%。環境部長彭啓明鼓勵人才，大膽自信和企業談薪！和一般職缺相比，綠領人才因為環境專業而享有薪資紅利；若硬底子獲得認證，綠領人才在履歷資料庫中填寫的實際薪資，也比企業刊登職缺揭露的月薪起薪中位數高出24%。

其中，薪資溢價幅度最多的是環境工程師，求職者月薪中位數10萬，比企業揭露月薪起薪中位數5.9萬、高出70%；其次是ISO14064-2溫室氣體減量抵換專案主導審查員，求職者月薪中位數6萬，比企業揭露月薪起薪中位數4萬、高出50%；廢水處理專責人員合格證書（包含甲級、乙級），求職者月薪中位數5萬，比企業揭露月薪起薪中位數3.8萬、高出32%。

趨勢報告透過104人力銀行去個人識別化研究，找出六種綠領人才的職涯路徑，包括：外派並參與建廠稀缺經歷環安廠務、環境專業證照加值原職務、文科生投入ESG領域墊高薪資、軟體開發x碳盤查顧問雙專業π型人才、跨足顧問與產業間的多元主管。摘要如下：

從環安工程師基層開始，長期深耕半導體、光電業科技大廠，並擁有建廠環安規劃的稀缺經歷，外派中國，歷經廠務經理、化工廠長，已能獨立進行科技廠水處理系統設計與規劃，並一手建立ISO等相關制度，負責海外廠區策略營運，聚焦發展潔淨綠能、再生能源、減少廢棄物量、降低環境污染風險，創造資源循環利用及經濟價值，擁有台灣與中國大陸多種化工廠實務技能證照。

外商資深業務經理、當過外商環境安全衛生專員（EHS specialist），職場資歷超過十年，職涯起點從法務出發，陸續擁有ISO14064-2溫室氣體減量抵換專案主導審查員、ISO1406碳足跡主任稽核員、ISO14064-1組織溫室氣體盤查主導稽核員多項環境專業證照、甲級毒性化學物質管理合格證書、甲級廢棄物清除（處理）技術員合格證書。綠領與法務雙專業，厚植職場硬實力。

海外MBA學位，曾任代工鞋廠專案經理，經歷管顧公司和公協會，負責智慧城市多項綠能專案，已是主管職，每年仍自費參加多元課程，包括PMP、法律、程式、企業ESG永續管理師等，成為不被淘汰的專業經理人。

原任職營建業但因公司受大環境影響而離開職場，後進入工地現場、轉進大學擔任技術員負責工程規劃。為增加職場競爭力，多元進修攻讀在職碩專班，考取丙種職業安全衛生業務主管、ISO14064-2溫室氣體減量抵換專案主導審查員等多張證照，成為擁有技術的綠領人才，轉職年薪從70萬增至95萬，增幅36%。

從軟體開發及測試工程師轉型產品/專案經理，負責建置並維運永續碳管理平台，讓「產品」和「顧問」互相結合，對內，從無到有開發軟體盤查工具，對外，可溝通市場、競品、盤查作業程序，5年內轉職，年薪從47萬增至80萬，增幅達70%。

私立大學教育系畢業，擔任人資工作10年，在職進修私立大學財金所碩士，論文研究ESG對企業財務的影響，積極參與企業舉辦的學生專案甄選，自修碳權交易實務及供應鏈管理等相關課程，學歷加值並跨領域轉型為ESG永續風險管理專員，開啟職涯新路徑。